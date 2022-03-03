وزيرة التضامن لـ«الوطن»:الاختيار النهائي للرائدات الريفيات آخر مارس

قالت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ 143 ألف فتاة تقدمن لإعلان وظائف الرائدات بمكافأة مادية تتراوح بين 900 جنيه و1200 جنيه، مؤكدة أنّ الاختبارات والتصفيات أسفرت عن استمرار 34 ألف متقدمة للوظيفة.

لجان محلية للاختيار النهائي

وأضافت «القباج»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أنه يتم التركيز في وظائف الرائدات المجتمعيات والريفيات على المناطق الريفية، والفتاة التي لا يتخطى عمرها 35 عامًا، فضلا عن المؤهل، وأشارت إلى إجراء مقابلات لـ34 ألف متقدمة واختيار 17 ألف من بينهن، كما سيتم تشكيل لجان محلية للاختيار النهائي للرائدات آخر شهر مارس الجاري، وتابعت: «دور الرائدات هام جدا في الميدان، وتم تدشين قاعدة بيانات لهن، وإصدار بطاقات ميزة».

شروط عمل الرائدات الريفيات

وكانت وزارة التضامن، أعلنت، في بيان صحفي، سابق، عن شروط التقدم لوظيفة الرائدات المجتمعيات ومنها أن تكون ماهرة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة سواء من خلال «التابلت أو الموبايل»، وألا يزيد عمرها عن 35 سنة ولا يقل عن 21 سنة، واشترطت «التضامن»، تمتع المتقدمة بالقدرة على الإقناع وحفظ سرية الأسر المستهدفة، بالإضافة إلى شرط حصولها على مؤهل عال أو مؤهل متوسط كحد أدنى.

ضم الرائدات الريفيات لمظلة الحماية التأمينية

وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لضم الرائدات الريفيات تحت مظلة الحماية التأمينية، ليتمتعن بجميع مزايا قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.