نائب «التنسيقية» يطالب بتحرير التجارة: المصريون ينفقون ثلث دخلهم على الغذاء

قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التجارة الحرة وحرية تدفق البضائع والأموال عبر الحدود هو ما جعل عالمنا الحالي أكثر أمنا وسلما ورخاءا وتقدما، مضيفا أنَّ حرية التجارة والأسواق تسببت في تحرير ملايين البشر من الجوع والعوز.

مجلس الشيوخ

وأضاف «فريد»، في كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم، «الآن في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وحصار وإغلاق الموانئ الأوكرانية وقبلها الإغلاقات الكبيرة في الصين المستمرة إلى يومنا، تتجلى لنا هذه الحقيقة ولكن بثمن شديد الفداحة في خسائر الأرواح والممتلكات، والمؤسف أن نرى في ظل هذه الأزمة دول تقوم بحظر الصادرات من السلع الغذائية أو تضع عوائق جمركية مما يزيد من حدة الأزمة الغذائية التي باتت تهدد العالم وتضرب الأفقر والأكثر هشاشة».

الدعم السلعي

واستطرد عضو مجلس الشيوخ: «في هذا السياق قامت الحكومة تخصيص 90 مليار جنيه مخصصات الدعم السلعي، مع أنه من المتوقع أن تكون تكلفة الدعم في العام المالي الذي سينتهي خلال أيام 98 مليار جنيه، وهنا أود أن أسأل الحكومة هل هذه المخصصات نتيجة ما قامت به الحكومة من سياسات التحوط التي أعلنت أنها تدرسها في نهاية العام الماضي أم هي نتيجة وفورات من تنقية بطاقات التموين وما هي خطة الوزارة نحو استمرار عملية التنقية خاصة في ظل هذه الأزمة، إذ لا يجب أن يحصل غير مستحقي الدعم على الدعم بينما يضرب التضخم الأفقر والأكثر احتياجًا».

وتساءل وكيل لجنة التضامن: «ما هو موقف البورصة السلعية التي كان من المقرر افتتاحها هذا العام، التي من شأنها الإسهام بصورة كبيرة في ضبط أسعار وتوافر السلع»، مطالبًا بتحرير التجارة وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية خاصة على السلع الغذائية فمن غير المعقول أن تسهم الحكومة في زيادة تكلفة الحصول على المواد الغذائية على المواطنين في وقت ينفق فيه المصريين ثلث دخلهم الحصول على الغذاء».