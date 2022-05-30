6 نصائح من «الزراعة» لحماية الطماطم.. احذر تداخل العروات

أكد مركز تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة على ضرورة اتخاذ عدد من الاحتياطات اللازمة للعروة الحالية لمحصول الطماطم للوقاية من الآفات والأمراض وتحقيق أعلى انتاجية وبجوده عالية.

نصائح الزراعة لحماية محصول الطماطم

- يجب الحذر من انتشار الذبابة البيضاء وتعدد عوائلها وما تسببه من انتشار مرض تجعد أوراق الطماطم الأصفر وعدم وجود زراعات طماطم في مساحات متجمعة يسهل معها الوقاية من الذبابة البيضاء.

- يجب الحذر من تداخل العروات وسهولة انتقال الإصابة من الزراعات القديمة للحديثة.

- الاحتياط من عدم معرفة بعض الزراع بالأصناف المناسبة واحتياجات كل صنف من الأسمدة وكذلك عدم معرفة أعراض الإصابة بالأمراض والآفات وكيفية مقاومتها.

- التحوط من ظهور أعراض الإصابة بفيرس تجعد الأوراق الأصفر في أعمار مبكرة من عمر الشتلة.

- يجب الزراعة بشتلات خالية من الإصابة والعمل على تأخير الإصابة حتى بداية التزهير.

- اتباع العمليات الزراعية المثلى لتحقيق المكافحة المتكاملة لتأخير الإصابة الفيروسية .

برنامج التسميد للعروة الحالية للطماطم

فيما يتعلق بري محصول الطماطم في الأراضى تحت نظام الرى بالغمر، فبعد نجاح الشتل وعند رية المحاياة (20-30 يوما من الشتل) يضاف 150 كجم سلفات نشادر +50 كجم سلفات بوتاسيوم + (200 كجم سوبر فوسفات لكل فدان وذلك في حالة عدم إضافة الكمية كلها اثناء التجهيز.

بعد شهر من الإضافة السابقة 50-60 يوما من الشتل يضاف 200 كجم سلفات نشادر + 100 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان وبعد 80-90 يوما يضاف 150 كجم نترات نشادر + 100 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان، ويضاف بعد الجمعة الاولى 150 كجم نترات جير / فدان، كما أنه يجب زيادة 50% في حالة الزراعة في الأراضى الرملية، وفي حالة استخدام هجن قوية ومضاعفة عدد مرات الإضافة تقريباً (رية ورية).

وفيما يتعلق بالأراضي الجديدة (نظام الري بالتنقيط) تضاف لكل فدان ولمدة خمس مرات بعد نجاح الشتل ولمدة 30 يوما 4 كجم سلفات نشادر + 2 كجم يوريا + 4 كجم سلفات بوتاسيوم + 0.5 كجم حمض فوسفوريك، من 30-60 يوما يضاف 4 كجم نترات نشادر +4 كجم سلفات بوتاسيوم + 0.30 كجم سلفات ماغنسيوم + 1 كجم حمض فوسفوريك.

وبعد 60 يوما من الشتل وحتى قبل توقف الجمع باسبوعين يضاف 6 كجم نترات نشادر + 8 كجم سلفات بوتاسيوم + 0.5 كجم حمض فوسفوريك، هذا بالاضافة للعناصر الصغرى التى تضاف رشا على المجموع الخضرى بعد شهر من الشتل كل 15 يوما وحتى قبل بداية الجمع باسبوعين لثلاثة بتركيز 100 جم حديد مخلبى + 50 جم زنك مخلبى + 50 جم منجنيز مخلبى + 20 جم كبريتات نحاس + 50 جم يوريا لكل 100 لتر ماء.