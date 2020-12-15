شعبة الخضر: لا تأثير لفيروس الذبابة البيضاء على أسعار الطماطم حتى الآن

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة إنه لا يوجد تأثر على معروض محصول الطماطم فى أسواق الجملة والتجزئة من الفيروس المسمى "بالذبابة البيضاء" والذي يصيب الطماطم.

كما أوضح في تصريحات لـ"الوطن" أن ذلك لم ينعكس على أسعار الطماطم بالارتفاع، لافتا إلى أن هناك معروض كبير من محصول الطماطم فى الأسواق ما أدى إلى هبوط السعر وذلك بعد طرح محافظات الصعيد لمحصول الطماطم فى الأسواق ليباع الكيلو باسعار تتراوح من 2.5 جنيه و6 جنيهات للكيلو مقابل 7 و10جنيهات فى بعض المناطق حسب الأنواع .

وتباع فى سوق التجزئة بأسعار تتراوح مابين 7 و 10جنيهات للكيلو حسب النوعية والمنطقة بالمقارنة بـ 15جنيها الأيام الماضية.

وأشار"النجيب" إلى أن الذبابة البيضاء تساهم في انخفاض الإنتاجية بنسبة 20% فقط بسبب انتشار الإصابات بين مزارع الطماطم، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يقضى على عروش الطماطم كاملة خلال الفترة الحالية من العام مما يؤدي إلي نقل فيروس وتجعد الأوراق الأصفر بين نباتات الطماطم المنزرعة حاليا في العديد من المحافظات بالظهير الصحراوي أو الدلتا.

وأوضح أن هذا الفيروس يشكل خطورة كبيرة علي إنتاجية محصول الطماطم.

وتابع: أن الإصابة المبكرة قد تؤدي إلي تدمير الإنتاجية بنسبة تصل إلى 80% في حالة الإصابات المبكرة لزراعة الطماطم وتصل إلى 40% في حالة الإصابة المتأخرة للزراعة.

وأشار إلي أن الإنتاجية الفدانية للطماطم في حالة خلوها من الإصابة تصل إلي 50 طنا، بينما تنخفض في حالة الإصابة بالفيروس إلى أقل من 20 طنا، وقد تنخفض إلى 10 طن للفدان في حالة الإصابة المبكرة بالفيروس.

ودعا النجيب وزرة الزراعة إلى الاهتمام بالإرشاد الزراعي للفلاح فى كافة المحاصيل لعدم الهدر فى المحاصيل الزراعية التى تتسبب فى خسائركبيرة للفلاح مع تشكيل لجنان فنية تكون مهمتها التأكد من خلو أراضي زراعة الطماطم بمختلف المحافظات من حالات الإصابة بالفيروس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة الذبابة البيضاء وفيروسات الإصابة المرضية.