vivo راعيا رسميا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

أعلنت شركة vivo عن عودتها لرعاية كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث تنوي تقديم تجربة أكثر تفرّداً من البطولة السابقة، خاصةً وأنها نجحت في الحفاظ على علاقتها الوطيدة مع FIFA منذ أن كانت الراعي الرسمي للهواتف الذكية في كأس العالم FIFA روسيا 2018TM.

دعم الشباب والمشجعين من خلال الرياضة

صرح ألكس جان، الرئيس التنفيذي لشركة مصر vivo: «تلتزم vivo بدعم الشباب والمشجعين من خلال الرياضة، إذ تضع vivo دعم الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية على رأس أولوياتها في جميع أنحاء العالم، حيث نسعى دائما أن ننشر الأمل بين الأفراد ليطلقوا العنان لإمكاناتهم الكاملة».

إتاحة تجارب مميزة في جميع أنحاء العالم من خلال الشراكات

في إطار شراكة vivo الممتدة مع FIFA، قال ألكس جان الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر: «تشترك التكنولوجيا وكرة القدم في كونهما سببًا في نشر البهجة ودعم الإنسانية، لذا في هذا العام، وفي الوقت الذي يجتمع فيه العالم معًا من أجل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، ستواصل vivo عملها كمواطن مسؤول يعمل من أجل الصالح العام، حيث نتطلع إلى مشاركة تلك اللحظات السعيدة لكأس العالم جنبًا إلى جنب مع FIFA في قطر 2022».

الشريك الرسمي لبطولة أمم أوروبا

ليست هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها vivo الأحداث الرياضية العالمية فبجانب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، كانت vivo أيضاً الشريك الرسمي لبطولة أمم أوروبا UEFA EURO CUP 2020™️، وقد تزامنت هذه الشراكة الاستراتيجية مع توسعها في أوروبا، ما ساهم في وصول تكنولوجيا vivo المتطورة إلى 10 أسواق أوروبية جديدة خلال عام.

تجديد الالتزام بالتوسع العالمي والابتكار:

نجحت vivo في زيادة تواجدها في الأسواق العالمية في أكثر من 60 دولة ومنطقة، ومع انتشارها الأخير في تونس وأنجولا، وضعت vivo بصمتها الأفريقية في 10 أسواق بما في ذلك مصر والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وتنزانيا وساحل العاج وغانا.