مبروك عطية عن الأعمال المستحبة في ذي الحجة: الصيام والصدقة والدعاء «فيديو»

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ في جامعة الأزهر، إنه لا مشكلة في صيام التسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأضاف: «هناك معلومة فقهية تقول إن الصيام المتتابع مختص بشهر رمضان أو بالكفارات فقط، مثل من يقول لزوجته: أنتي علي كظهر أمي، لو لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين».

وأضاف «عطية»: «أرى أن نجتهد في الأعمال الصالحة بجانب الصيام في شهر ذي الحجة، ونحرص إذا كنا قادرين على صيام يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة فلنصمه».

صيام التسعة من ذي الحجة

ودعا مبروك عطية في فيديو بثه على صفحته بموقع فيس بوك بعنوان «صيام التسعة أيام الأولى من ذي الحجة» إلى اتباع ما ورد في الحديث الصحيح الذي يقول فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة».

وأوضح «عطية» أن الصيام من الأعمال الصالحة، وعلينا ألا نضيق واسعا، فالعمل الصالح يشمل الصدقة وهي أفضل العبادات وتنفيث للكربات، فمن نفث عن مسلم كربة من كربات الدنيا نفث الله عنه كربة من كربات الدنيا وكربة من كربات الآخرة» بحسب تعبيره.

وواصل الداعية الإسلامي قائلا: «عندما تعطي صدقة للمسكين خليه يدعيلك لأن دعوته مستجابة وأنت يمكن أن تدعو لنفسك بعدما تتصدق فيُستجاب الدعاء، وعندما أنزل الله على قلب نبيه: خذ من أموالهم صدقة، ختم الآية بقوله: وصل عليهم.. وكلنا نصلي على النبي، النبي نفسه يصلي على من؟ يصلي على المتصدقين، فالصدقة أفضل العبادات».

صيام يوم عرفة

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن من الأعمال الصالحة أيضا التبسم في وجوه الناس، فهذا عمل صالح أن تلقى الناس بوجه طلق، وتابع: النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا ودعانا إلى صيام يوم عرفة، وقال أضمن على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، فصيام يوم عرفة سُنة للقادر عليه.