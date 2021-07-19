تعرف على صحة حديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة.. «الإفتاء» توضح

مع حلول اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يتصدر محركات البحث على شبكة الإنترنت البحث عن صحة حديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، للتأكيد على فضل هذا اليوم ومكانته الكبيرة، حيث يُستحسن فيه القيام بالعديد من الأعمال الصالحة ومنها الصيام والدعاء.

«الإفتاء» توضح صحة حديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة

وحول صحة حديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، قالت دار الإفتاء المصرية إنه صحيح، واستندت إليه في الحديث عن فضل يوم عرفة وحكم صيامه والدعاء فيه، حيث رُوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وبحسب المراجع الإسلامية عن صحة حديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فإن الحديث رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، فضلا عن أن الحديث حسنة الألباني.

شرح حديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة

صحة حديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، الذي أكدته دار الافتاء المصرية، شُرح في تحفة الأحوذي على سنن الترمذي بأنه يصح الدعاء بأي صيغة في يوم عرفة ويستحب الثناء على الله قبل الدعاء، كما لا يوجد نص معين للدعاء مثل القول «لا إله الا الله»، وأيضا الدعاء ليس مرتبط بأن يكون الشخص من حجاج بيت الله الحرام، وإنما المقصود بدعاء يوم عرفة في جميع بقاع الأرض.

ويوضح كتاب تحفة الأحوذي، أن حديث الرسول ليس قاصرًا على دعاء لا اله إلا الله، ولكن يجوز أي دعاء آخر، وما قاله الرسول قد يكون توطئة لما يُستحب أن يقال من ثناء لله عز وجل قبل الدعاء.