السيسي يوجّه بتنفيذ خطط التنمية في الوادي الجديد لخدمة أهالي المحافظة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد، موجّها بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة.

التوسع في زراعة القمح

وضرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللواء محمد الزملوط، عرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في المجالات كافة، خاصةً في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح.

مبادرة زراعة 2.5 مليون نخلة

وشهد اللقاء، استعراض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد، فضلا عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، والتنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة.

واستعرض محافظ الوادي الجديد، تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة، والذي يضم المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة.