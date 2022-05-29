مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة أزمة الغذاء وتداعياتها للجنة الصناعة

أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة محمد حلاوة.

مجلس الشيوخ يحيل بيان وزير التموين للجنة الصناعة

وتضمن قرار الإحالة كافة المناقشات التي دارت خلال الجلسة في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى بيان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ناقش طلب مقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس لموجه لوزير التموين، عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزير التموين: لم نطلب شراء خطوط تليفونات جديدة

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي، أن قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم التليفون، يأتي في إطار استكمال البيانات وتحديث قاعدة البيانات، لاسيما في ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمي.

ونفى «مصيلحي» مطالبة المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة، موضحا أن الوزارة لم تطلب ذلك: «طالبنا إضافة أي رقم تليفون لأي من افراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وذلك لتواصل معهم عبر ارسال الرسائل عبر الهاتف».

وأعلن وزير التموين، أنه لن تلغى أى بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون.