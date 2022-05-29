وزير التموين بـ«الشيوخ»: مفيش بطاقة تموين هتتلغي بسبب عدم تسجيل رقم التليفون

أكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم تليفون، يأتي في إطار استكمال البيانات وتحديث قاعدة البيانات باستمرار، لاسيما في ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمي.

مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس لموجه لـ وزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونفى وزير التموين مطالبة المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة، موضحًا أنَّ الوزارة لم تطلب ذلك، قائلا: «بل طالبنا بأي رقم تليفون لأي من أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وذلك للتواصل معهم بإرسال الرسائل عبر الهاتف».

بطاقة التموين

وأعلن وزير التموين، أنَّه لن تلغى أي بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون، مضيفًا أنَّ الهدف من هذه الخطوات هو مواكبة التحول الرقمي، إذ أصبحت كل البيانات بمختلف الجهات مرتبطة برقم التليفون، وبالتالي حال حدوث تغيير في البيانات سيتمّ إخطار المواطن بذلك التغيير بدلًا من الحذف مباشرة أو اتخاذ أي إجراءات بشأن البطاقة.

وأضاف وزير التموين: «رغم إجراءات حذف غير المستحقين للتموين، إلا أنَّه لا يتمّ الحذف من الخبز، وذلك نظرًا لعدم وجود المخابز الحرة في كل مناطق الجمهورية».