وزير الثقافة تطلق فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن الماضي

اطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمر «عشرينيات القرن العشرين» تحت عنوان «علامات فارقة وإنجازات مضيئة» والذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بمقر المجلس، ويأتى كبداية لفعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين وذلك بحضور عدد كبير.

حيث كان من بين الحضور للمؤتمر الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، المفكر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي ، السفير عبد الرؤوف الريدي ، الدكتور حسام بدراوي ، المخرج محمد العدل ، الدكتور خلف الميري، الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، الكاتب الصحفي حمدي رزق، الكاتبة فاطمة المعدول، الدكتور زين نصار، الدكتور أحمد درويش، الدكتور أحمد زايد، الدكتورة عادلة رجب الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومى للترجمة، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية ونخبة من المثقفين وأعضاء المجلس الأعلي للثقافة.

كلمة وزيرة الثقافة خلال المؤتمر

وخلال المؤتمر قالت عبد الدايم أن هذا الحدث المهم والمتميز يأتي احتفالا بعشرينيات القرن العشرين وذلك استجابة من وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة لسلسلة المقالات التي كتبها المفكر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي في جريدة الأهرام العريقة، والتي تطرق فيها لأهمية هذه الفترة الزمنية من تاريخ مصر وسلط فيها الضوء على العديد من الأحداث التي مر بها الوطن والانجازات التي تحققت خلاله، وأضافت أن الاستجابة للاحتفال بعشرينيات القرن العشرين تؤكد قناعتها الراسخة بأن استشراف المستقبل لا يأتى إلا باستدعاء دروس الماضي وعبره خاصة إذا كان هذا الماضي زاخرا بالنجاحات والإنجازات.

مضيفة أنها تأتي تأكيدا للدور المهم لوزارة الثقافة في تعزيز القيم الايجابية في المجتمع وترسيخ قيم الولاء والانتماء خاصة بين النشء والشباب باعتبارهم أمل الوطن ومستقبله، وتابعت إن مناقشة هذه الأحداث واستعراض النجاحات خلال تلك الفترة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية والأدبية والفنية بل والرياضية أيضا خلال جلسات المؤتمر يلقى الضوء علـى أسماء وشخصيات ورموز لعبت دورا بارزا في تحقيق هذه الإنجازات وهو ما يقدم للأجيال الجديدة مثلاً يحتذى به وقدوة يقتفون أثرها، وأوضحت أن مؤتمر اليوم بداية لسلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ستقدمها كافة قطاعات وهيئات الوزارة كل فيما يخصه وتشمل عروض غنائية ، حفلات موسيقية ، معارض للفنون التشكيلية وأخرى للكتب والوثائق والمخطوطات ، ندوات متخصصة عن العمارة والترجمة وغيرها يتم تنظيمها خلال شهر يونيو القادم تحقيقا للتنوع وتغطية كل المجالات والأحداث التي ارتبطت بهذه الحقبة الزمنية المتميزة ، وتوجهت بالشكر والتقدير إلى المفكر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي صاحب فكرة المبادرة التى عرضها على وزارة الثقافة متمنية أن تحقق الاحتفالية المتميزة بعشرينيات القرن العشرين بكل أنشطتها وفعالياتها الأهداف المرجوة منها على كافة الأصعدة.

كلمة أحمد عبد العاطي

والقى المفكر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي عضو المجلس الأعلى للثقافة كلمة قال خلالها نحتفل اليوم بعشرينيات القرن العشرين والتي تمثل الذكرى المئوية الاولي للنهضة المصرية الحديثة ولعل هذا المؤتمر يكون مقدمة بناءة لسلسلة من المؤتمرات والندوات والفعاليات يمكننا من خلالها ان نحيي ذكرى هذه النهضة التي خرجنا بها من عصور الظلام والقهر رفضا للطغيان، متناولا ما تعرضت له مصر عبر عصور متعاقبة من حملات احتلال استعمارية تصدى لها أجدادنا ببسالة ، واضاف نجح أجدادنا في صنع حضارة متميزة سبقنا بها العالم وكفلت لنا حياة مستقرة ونظما قوية وقيما رفيعة لابد لنا من احترامها والحفاظ على مقدراتها، كما استعرض أسماء العديد من الرموز المصرية في كافة المجالات العلمية والادبية والفنية عبر التاريخ، مؤكدا ان مصر كانت وستظل زاخرة بالكثير من القيم النبيلة ، ووجه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على استجابتها السريعة و موافقتها لإقامة المؤتمر ودعمها الدائم لكافة الأفكار التي تعزز الحفاظ على الهويتة المصرية العريقة .

واوضح الدكتور هشام عزمي ان مؤتمر عشرينيات القرن العشرين، علامات فارقة وانجازات مضيئة يوثق احدى أهم فترات تاريخ مصر الحديث حيث حظى عقد العشرينات من القرن الماضى بانجازات تعد علامات فارقة شملت كافة مجالات الحياة ، واضاف ان الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي تناول عشرينيات القرن العشرين في مقالين منذ شهور ونجح فى لفت الأنظار إلى ضرورة الاهتمام بتاريخ مصر بصفة عامة وعشرينيات القرن الماضي بخاصة للتوقف بالدراسة والبحث عند أحداث شكلت عودة الوعي والاهتمام بتأكيد الشخصية المصرية وترسيخ هويتها مما ساهم في تحصينها ، وتابع ان هذه الحقبة التاريخية لاقت اهتماما كبيرا في العالم بأسره خاصة مصر التى شهدت خلالها إعادة تشكيل المجتمع ثقافيا وسياسيا واقتصاديا ، مؤكدا انعقاد المؤتمر على مدى يومين لإلقاء الضوء على هذه الأحداث ، وقدم الشكر والتقدير لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التي تلقت المبادرة ووجهت فورا باعداد برنامج متكامل تشارك فيه كل قطاعات وهيئات الوزارة للاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين ، كما قدم التحية للمفكر الكبير احمد عبد المعطي حجاري وكل من ساهم فى اقامة المؤتمر.

جدير بالذكر أن مؤتمر عشرينيات القرن العشرين، علامات فارقة وإنجازات مضيئة يتواصل على مدار يومي الأحد والاثنين 29 - 30 مايو، ويتناول النهضة الفكرية والثقافية التي شهدتها مصر خلال عشرينيات القرن الماضي من خلال لقاءات وندوات وحلقة نقاشية بحضور عدد من المتخصصين في مختلف المجالات الإبداعية ويشمل 4 محاور رئيسية، هي السياسة والاقتصاد، السينما والدراما، الموسيقى والغناء، ال،دب والفكر ‏والصحافة .