وزيرة الثقافة تنعى الفنان سمير صبري: من عظماء الإبداع

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان القدير سمير صبري الذي غيبه الموت اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض، موضحة أن الراحل من عظماء الإبداع وتميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة، مشيرة إلى أنه يمثل احد ركائز نجاح الاعمال التى الفنية المتنوعة الذي شارك بها ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

عبدالدايم: الراحل تميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة

يذكر ان الفنان الكبير سمير صبري ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج فى كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي).

وزيرة الثقافة: مثّل أحد ركائز نجاح الاعمال الفنية المتنوعة

أما في السينما قدم عشرات الأفلام، كما أسس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.