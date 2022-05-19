وزيرة الثقافة تشهد فعاليات ختام مهرجان تل بسطا.. يحييها علي الحجار

يختتم مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية، فعالياته، بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في السابعة مساء الأحد 22 مايو، بحفل للموسيقار وعازف العود حازم شاهين، يليه حفل للفنان الكبير علي الحجار وفرقته.

علي الحجار يختتم حفلات مهرجان تل بسطا

يتغنى علي الحجار بمختارات من أهم أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني، منها «متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبو الأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوي، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش،في هويد الليل، متصدقيش».

أما حفل حازم شاهين، يضم عدد من أشهر مؤلفاته الخاصة منها «راجعين، يحكى أن، صفحة جديدة، بشويش، مصر جميلة، حصان درويش، مراهقة، مشكلة، حاجات وحشاني، تقاسيم» وغيرها.

يذكر أن برنامج مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء، أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية ووزارة السياحة والآثار، ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الشرقية.

افتتاح مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء

تنطلق مراسم حفل افتتاح المهرجان غدا الجمعة، ويبدأ الحفل بكلمة لكل من محافظ الشرقية، ثم كلمة وزير السياحة والآثار، ويليها كلمة وزيرة الثقافة، ثم يتغنى الفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بمجموعة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها «ولا تسوى دموع»، و«كوكب تانى»، و«المليونيرات»، إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.

ويقدم المهرجان أشكال إبداعية متنوعة تتضمن 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى كل من فريق براس ساوند باند، الفنان مدحت صالح، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا، ومروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، والفنان حازم شاهين وفرقته، والفنان على الحجار وفرقته.