هواوي تكشف عن جيل جديد من مرافق مراكز البيانات صديقة البيئة

كشفت شركة هواوي العالمية عن خصائص الجيل الجديد من مرافق مراكز البيانات الذي جاء ثمرة لجهود البحث والتطوير على مدى سنوات والمعرفة العميقة والخبرات الميدانية لفريق عملها المتخصص والجهود المشتركة التي بذلتها بالتعاون مع خبراء الصناعة العالميين.

تطوير مراكز بيانات ذكية صديقة للبيئة

واستعرضت الشركة نظامها الجديد PowerPOD 3.0 لإمداد الطاقة الذي يأتي في إطار التزامها بتطوير مراكز بيانات ذكية صديقة للبيئة تتماشى مع أهداف الاستدامة والحد من البصمة الكربونية.

توافق في الآراء بشأن الخصائص الأربعة للجيل الجديد

تشارلز يانج، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي والرئيس التنفيذي لفريق مرفق مراكز البيانات سلط الضوء على مزايا الجيل الجديد من مرفق مراكز البيانات، وقال إن الخبراء الفنيين ومسؤولي الصناعة قد توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن الخصائص الأربعة للجيل الجديد من مرافق مراكز البيانات بعد مناقشات مكثفة ومعمقة؛ وهذه الخصائص تشمل: الاستدامة والتبسيط والقيادة المستقلة والموثوقية.

إطلاق نظام إمداد الطاقة الجديد والمعروف باسم PowerPOD 3.0

وأعلن فاي زينفو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في فريق مرافق مراكز البيانات في هواوي عن إطلاق نظام إمداد الطاقة الجديد والمعروف باسم PowerPOD 3.0 الذي يعمل على الحد من البصمة الكربونية بنسبة 40٪، ويقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 70٪، ويسهم في اختزال فترة التسليم من شهرين إلى أسبوعين، علاوة على تقليل معدل أخطاء مستوى الخدمة بنسبة 38٪.

استهلاك الطاقة وإمكانية إعادة تدوير كل المواد المستخدمة

يتميز الجيل الجديد من مراكز البيانات من هواوي بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة وإمكانية إعادة تدوير كل المواد المستخدمة في بنائها. وسيكون النظام البيئي الشامل لمراكز البيانات صديقًا للبيئة، حيث يمكن تحقيق الاستدامة من خلال استخدام الموارد الخضراء؛ الأمر الذي يمكن قياسه من خلال مؤشرات: فعالية استخدام الطاقة (PUE)، وفعالية استخدام الكربون (CUE)، وفعالية استخدام المياه (WUE)، وفعالية استخدام الشبكة (GUE).

تحسين كفاءة استهلاك الطاقة

فيما تجسد الهندسة المعمارية وطرق إمداد الطاقة والتبريد المبسطة تطور مرفق مراكز البيانات، وتساهم عمليات التشغيل والصيانة الآلية في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإجراء عمليات صيانة أكثر فعالية في وقت أقصر، كما تضمن إجراءات الأمان الاستباقي والبنية الآمنة جودة فائقة وتنمية مستدامة لمراكز البيانات من خلال استخدام تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.