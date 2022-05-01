نائب وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع وفد من شركة «هواوي» العالمية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، حول نتائج الاجتماع مع وفد شركة هواوي العالمية، بشأن تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة في بناء القدرات بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

«برنامج هواوي لسفراء الأكاديمية» مبادرة جديدة للشركة

وتناول الاجتماع، مُناقشة مبادرة جديدة للشركة تُسمى «برنامج هواوي لسفراء الأكاديمية»، حيث يهدف البرنامج لإعداد مجموعة من المواهب ليكونوا سفراء للأكاديمية وحلقة الوصل بين الطلاب وما تُقدمه هواوي بالتعاون مع كافة الجامعات من أنشطة وبرامج تدريبية، على أن تقوم شركة هواوي بالتعاون مع الوزارة في تقديم الرعاية والدعم الكامل لهؤلاء الطلاب ليكونوا داعمين لزملائهم داخل وخارج محيط الجامعة، ولكي يقوموا بتقديم أفضل مواهب لنشر الوعي الثقافي والتكنولوجي بالمجتمع.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان خطة التنفيذ للبرنامج الذي سيتم إطلاقه في أقرب وقت، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

دور مؤسسات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رعاية المسابقات الجامعية

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مؤسسات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رعاية المسابقات الجامعية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واعتمدها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة بتاريخ 23 أبريل 2022 حول الذكاء الاصطناعي ودوره في مجابهة ظاهرة التغيير المناخي.

حضر اللقاء من جانب شركة هواوي، «مابن» عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعلاقات العامة وشئون الاتصال بشركة هواوي، و«عمرو زايد»، الرئيس التنفيذي لأكاديميات هواوي، و«أسماء سراج»، رئيس قطاع التدريب والتطوير بشركة هواوي.