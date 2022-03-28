هواوي: إيرادات الشركة في 2021 وصلت إلى 636.8 مليار يوان صيني

كشف شركة هواوي في تقريرها السنوي لعام 2021، أنها حافظت على ثبات عملياتها على مدار العام الماضي، إذ وصلت إيرادات الشركة الصينية خلال العام الماضي إلى 636.8 مليار يوان صيني، بينما وصل صافي الأرباح لـ113.7 مليار يوان، أي بزيادة قدرها 75.9% سنوياً.

22.4 % من إيرادات الشركة للبحث والتطوير

وقالت الشركة في تقريرها، إن نفقات البحث والتطوير خلال العام 2021، وصلت إلى 142.7 مليار يوان، بما يعادل 22.4% من إجمالي الإيرادات، ووصل إجمالي تكلفة البحث والتطوير خلال الـ10 سنوات الماضية إلى أكثر من 845 مليار يوان، والشركة تواصل تعزيز استثماراتها في البحث والتطوير.

وخلال المؤتمر الصحفي للشركة، قال جو بينغ، رئيس مجلس إدارة الدوري لـ هواوي، إن أداء الشركة كان مطابقاً للتوقعات، ومجموعة أعمال «هواوي كارير» لشبكات الاتصالات، حافظت على أدائها، فيما حققت مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات نمواً ثابتاً، أما مجموعة أعمال «هواوي كونسيومر» لأجهزة المستهلك عززت أعمالها في العديد من القطاعات، كما بدأت هواوي في العام الماضي تنفيذ خطتها لتنمية النظام الإيكولوجي.

المدير المالي لـ هواوي: تعزيز قدرتنا على تحقيق الأرباح وزيادة التدفقات النقدية

وقالت مينغ وانزهو، المدير المالي لشركة هواوي، إنه رغم تراجع الإيرادات في العام الماضي، إلا أننا تمكنا من تعزيز قدرتنا على تحقيق الأرباح وزيادة التدفقات النقدية لنصبح أكثر قدرة على مواجهة الظروف الصعبة: «ازداد تدفق الشركة النقدي من الأنشطة التشغيلية في العام الماضي إذ وصل إلى 59.7 مليار يوان، وانخفضت نسبة الديون إلى 57.8 %»، وأضاف أنه في عام 2021، حققت مجموعة «هواوي كارير» إيرادات وصلت إلى 281.5 مليار يوان صيني.

وأجرت الجهات الخارجية اختبارات كشفت نتائجها أن شبكات الجيل الخامس التي قدمتها هواوي في 13 دولة، توفر أفضل تجربة مستخدم، كما أطلقت في العام الماضي 11 حلاً مخصصاً لسيناريوهات محددة في القطاعات الرئيسية مثل المؤسسات الحكومية والنقل والخدمات المالية والطاقة والتصنيع.

كما شكلت الشركة فرقاً متخصصة مثل: مناجم الفحم والطرق الذكية والجمارك والموانئ لتحقيق التكامل بين الموارد وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة أكبر، واختارت أكثر من 700 مدينة و267 شركة من الشركات المدرجة على قائمة «فورتشن غلوبال 500» شركة هواوي كشريك للتحول الرقمي وتتعاون الشركة مع أكثر من 6,000 شريك لتوفير الخدمات وتشغيل العمليات في جميع أنحاء العالم.