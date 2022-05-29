«الأوقاف»: تعيين الواعظات بالمساجد والسيدات بمجالس الإفتاء بهدف تمكين المرأة

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة إنَّ تعيين الواعظات بالمساجد والسيدات بمجالس الإفتاء، جاء بعد وجود مجموعة من الواعظات المتميزات داخل الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتمكّين المرأة من العمل القيادي والدعوي، إذ تشهد الوزارة تمكّين المرأة للعمل القيادي فيما يقرب من 17 موقعًا قياديًا، ما بين رئيس قيادة مركزية ومدير عام ومجموعة من الأماكن القيادية التي تشغلها المرأة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين على شاشة «dmc»، أنَّ الواعظات تمّ اختيارهنّ بناءا على الدراسة الشرعية الوسطية على خلفية ومنهجية أزهرية، التي يفخر بها المصريين أمام العالم كله، إذ يقدم الأزهر الدين الوسطي ردًا طريا كما جاء به النبي.

مراكز ثقافية لتأهيل الرجال والنساء للاستعانة بهم مستقبلا

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنَّه يوجد مراكز ثقافية تقدم تأهيلَا للرجال والنساء للاستعانة بهم فيما بعد، إذ يوجد 35 مركزًا ثقافيًا على مستوى الجمهورية، وهذه المراكز الثقافية تفتح أبوابها للتقدم الآن بدفعة جديدة، وتجرى الامتحانات الآن للدفعة السابقة، وبعض الواعظات يكن من خريجات المراكز الثقافية.

وشرح أنَّ هذه المراكز لا تشترط أن يكون الملتحقين بها من خريجي الجامعات أو المعاهد الأزهرية، ولكن يتطلب حفظ قدر معين من القرآن الكريم والثقافة الدينية، بالإضافة لاختبار لقياس المستوى، ثم يدرس بالمركز الثقافي لمدة عامين على يد أساتذة متخصصين بالشريعة بجامعة الأزهر لكي يصبح مؤهل بشكل كامل للاستعانة به.

400 واعظة على مستوى الجمهورية

وشرح وكيل وزارة الأوقاف أنَّ هؤلاء الخريجين يتمّ الاستعانة بهم ليكونوا إما خطيب بالنسبة للرجال الخريجين أو واعظة بالنسبة للسيدات، كاشفًا أنَّه يوجد ما يزيد على 400 واعظة بالجمهورية.