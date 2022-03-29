وزير الأوقاف يستقبل مستشار أبومازن لبحث تدريب الواعظات الفلسطينيات

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

تدريب الواعظات

وحسب بيان وزارة الأوقاف، وجه الدكتور محمود الهباش الشكر للدولة المصرية على جهودها في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف المصرية، ومؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثاني والثلاثين الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي تحت عنوان: «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، والذي شارك فيه وفد فلسطيني رفيع المستوى.

دورات تخصصية

وتضمن اللقاء مناقشة عقد دورة تخصصية متقدمة لعدد من الواعظات من دولة فلسطين الشقيقة بالمشاركة مع نخبة من زميلاتهن المصريات، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين عقب شهر رمضان المبارك 1443هـ.

يأتي ذلك في إطار النجاح الكبير الذي حققته الدورة التدريبية المتخصصة للأئمة الفلسطينيين التي عقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية فبراير الماضي، إذ أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استعداد الوزارة لتنفيذ أي عدد من الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف الفلسطينية في ضوء دعم مصر الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة .

وأهدى وزير الأوقاف الدكتور محمود الهباش نسخًا من كتاب عقد المواطنة وكتاب الدولة مفهومها وتطورها وهما من ثمرة أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثاني والثلاثين، كما أهداه نسخًا من كتاب أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين وهو ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطيني إشادة بالغة.