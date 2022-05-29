أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز بالمرحلة الثامنة، بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وتشمل طرح أراض ووحدات بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي المصري.

وأوضح الوزير أن الموقع الإلكتروني سيتاح للراغبين بالحجز اعتبارا من الساعة التاسعة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، للتسجيل والحجز، ويغلق الساعة 3 عصرا، اليوم الأحد لتحديث البيانات، وستكون كراسة الشروط ومواقع الأراضي والوحدات المطروحة متاحة على الموقع الإلكتروني فى التاسعة مساء اليوم الأحد، ويستقبل التحويلات اعتبارا من صباح غدٍ الإثنين 30/5/2022 متضمنة كود الحجز، مؤكدا أن أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سترحل لتسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

طرح جديد بالمرحلة الثامنة

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على طرح جديد بالمرحلة الثامنة، بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والأعداد طبقا لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة.

ويشمل الطرح، قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، وأراضى مقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

الرد على أسئلة واستفسارات الراغبين في الحجز

وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن على راغبي الحجز، اتباع التعليمات التالية والموضحة بصفحة الأسئلة الشائعة بالموقع الإلكتروني لتجنب غلق الحساب، فأثناء عملية الدخول يرجى التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، لأنه إذا تمت كتابتها بشكل خاطئ 3 مرات فسوف يقوم الموقع بغلق الحساب، وهو الأمر الذي يتطلب التواصل مع مجموعة العمل من خلال البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف الموضحة بصفحة «اتصل بنا» لإعادة تفعيل الحساب مرة أخرى، ولتجنب غلق الحساب فى حال عدم تذكر كلمة المرور قبل إدخاله للمرة الثالثة، يرجى طلب استعادة كلمة مرور جديدة من الموقع، وسيتم إرسال كلمة مرور جديدة على البريد الشخصى المسجل على الموقع، مع العلم بأن إدارة المشروع تقوم بتفعيل الحسابات وكلمات المرور لجميع المسجلين بشكل دورى، وهناك فريق عمل يتولى الرد على أسئلة واستفسارات الراغبين في الحجز.

طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة

وأشار إلى أنه يطرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا أراضى مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة «المقصد»، ومدينة المنصورة الجديدة.

وأضاف: تتضمن المرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن»، أيضا، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - مدينتي – وحدات بمشروع "JANNA" بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

كيفية تحديد سعر المتر

وأشار المهندس خالد عباس، إلى أنه جرى تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصري على أن تسدد بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقا لسعر الصرف يوم بداية الحجز، طبقاً لما يرد من البنك المركزى المصرى، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يجرى فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز، ولا يسمح بالاستفاده بأية مبالغ زائدة من حجوزات مؤكدة سابقة بالمراحل السابقة، ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ20 يوما، والسماح لمن قاموا بتحويل مبالغ كاملة ولم يتم الاستفادة بها والحجز بالمراحل السابقة، بإمكانية الحجز بالمرحلة (الثامنة) وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار أو تحويل مبلغ لاستكمال الدفعة المقدمة.

ويجرى إضافة المبلغ بأولوية التحويل لمبلغ 1000 دولار أو الاستكمال، ولن يتم السماح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل آخر سواء للحاجز نفسه أو للغير، إلا بعد الانتهاء من التخصيص في حالة اذا كانت هناك وحدات أو أراض متبقية.

تسجيل التحويلات الواردة قبل فتح باب التحويلات

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أنه يجرى تسجيل التحويلات الواردة قبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس، مع عدم السماح بتعديل أى حجز تم تأكيده على الموقع، وسيتم السماح بإمكانية تعديل الرغبة بعد الانتهاء من تسجيل جميع تحويلات المرحلة للذين لم يتم تأكيد الحجز لهم، إذ يجرى إتاحة مهلة لتلقى تعديل الرغبة على البريد الخاص بالموقع لمدة 4 أيام من انتهاء تسجيل جميع التحويلات، وسيتم تسجيل الطلبات طبقا لأولوية التحويل البنكي والواردة بكشوف البنك المركزي المصري.