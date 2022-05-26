عقب مد الفترة.. آخر مهلة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن «درة الوادي»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشرى سارة للمواطنين الراغبين فى حجز وحدة سكنية، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، عن مد مهلة حجز الوحدات السكنية ضمن مشروع «درة الوادي»، وذلك تسهيلا على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي ضمن «درة الوادي»

نشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منشور عبر الصفحة الرسمية للصندوق، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنه جرى مد فترة شراء كراسة الشروط الخاصة بوحدات مشروع «درة الوادي»، من مكاتب البريد المميكنة، المنتشرة على مستوى الجمهورية، وسداد قيمة مقدم الحجز والمصروفات الإدارية، أسبوع آخر.

آخر مهلة لحجز شقق الإسكان الاجتماعى ضمن «درة الوادي»

وفق منشور صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ينتهى حجز الوحدات السكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، يوم الخميس، الموافق 2 يونيو المقبل، بدلا من نهاية المدة اليوم الموافق 26 مايو الجاري.

وليس ذلك فقط، بل أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عبر منشور «فيس بوك»، عن مد فترة التسجيل الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، حتى يوم الخميس 9 يونيو المقبل.

حدود الدخل لحجز شقق الإسكان الاجتماعى ضمن «درة الوادي»

1- منخفضو الدخل:

- الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد.

- الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل 6000 جنيه شهريًا للأسرة.

2- متوسطو الدخل:

- يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد.

- يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 14 ألف جنيه شهريًا للأسرة.

مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعى ضمن «درة الوادي»

- يبلغ مقدم جدية حجز شقق مشروع درة الوادي، للمواطنين منخفضي الدخل 15 ألف جنيه.

- يبلغ مقدم جدية حجز شقق مشروع درة الوادي، 20 ألف جنيه للمواطنين من متوسطي الدخل.