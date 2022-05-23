رئيس حدائق أكتوبر: جارٍ العمل على وحدات «الإسكان المتوسط» بالمدينة

كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه جارٍ العمل خلال هذه الفترة، على الوحدات السكنية، ضمن مشروع «الإسكان المتوسط» بالمدينة، حيث تم البدء في العمل على تنفيذ تلك الوحدات، ليتم طرحها عقب الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

هناك مشروعات أخرى جارٍ البدء في العمل بها

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، فى تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أن مشروع وحدات «الإسكان المتوسط»، الذي يجري تنفيذه داخل المدينة، يضم نحو 5000 وحدة سكنية.

وأضاف «مصطفى» أن هناك مشروعات أخرى جارٍ البدء في العمل بها داخل المدينة، سواء مشروعات سكنية، أو مشروعات خدمية داخل المدينة.

أما عن مشروع «السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة»، أوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن مشروع السكن البديل داخل المدينة، ما زال يستقبل يوميا أسر المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، ومنها منطقة نزلة السمان.

وأشار «مصطفى» إلى أن مشروع السكن البديل بالمدينة، استقبل نحو 1066 أسرة من سكان منطقة نزلة السمان، وذلك منذ افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى الآن.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن المرحلة الأولى من مشروع «السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة»، تضم نحو 2500 وحدة سكنية، داخل المدينة، منوها على وجود عدد كبير من الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى فارغة، وفى انتظار استقبال السكان.

محافظة الجيزة هي المسؤولة عن اختيار المناطق

وأوضح «مصطفى»، أن محافظة الجيزة هي المسؤولة عن اختيار المناطق، وجهاز المدينة عليه استقبال وتسكين الأسر، داخل الوحدات المخصصة لهم، ضمن مشروع السكن البديل.

ونوه رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بأن الوحدات السكنية المتوفرة داخل مشروع السكن البديل، يتم تسليمها لسكان المناطق العشوائية، كاملة التشطيب، وبها كل المرافق والخدمات أي جاهزة للسكن الفوري، وعقب وصول السكان لمكان المشروع، يتم توزيعهم فورا على الوحدات السكنية المخصصة لهم.