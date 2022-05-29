"نقرة بسرقة".. مشروع جديد ومختلف لإعلام السويس

قام طلاب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، جامعة السويس، بحملة اجتماعية توعوية عن القرصنة وأضرارها وكيفية مواجهتها.

يتألف جروب المشروع من ١٩ طالب وطالبة من شعبة الاتصالات التسويقية المتكاملة، الفرقة الرابعة.

قاد الطلاب حملتهم تحت اسم "نقرة بسرقة" وهي حملة تستهدف المجتمع وبالأخص الشباب لتعريفهم بالقرصنة وتوعيتهم بأضرارها وخطورتها المباشرة وغير المباشرة.

وقد دعم هذه الحملة عددا من الفنانين والمنتجين منهم الفنان هشام اسماعيل والفنانة داليا البحيري والفنان علي الطيب والمنتج فؤاد الشربيني، بإلإضافة إلى آراء رجال الدين والمحاميين وموقف الدين والقانون من قرصنة المحتوي.

واختتم طلاب كلية الإعلام بجامعة السويس حملة نقرة بسرقة التي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي بكثير من الإنجازات والأنشطة التي قام بها الطلاب وذلك برعاية الدكتور أمين سعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور سيد عبد الرحمن رئيس قسم الاتصالات التسويقية، والدكتورة إيمان عادل المشرف علي المشروع وفق برنامج الحملة التالي:

-تنظيم ندوة تعريفية عن المشروع وهدفت الندوة إلى التعريف بقرصنة المحتوي ونشر الوعي عن أخطار القرصنة وفي إطار ذلك تم فتح باب للنقاش بين الطلاب والقائمين علي الحملة وعرض رأي الدين والتقنيين في قرصنة المحتوى وفي ختام الندوة تم طرح أسئلة على الطلاب حول القرصنة وحصل الفائزين على جوائز قيمة منها اشتراكات watch it طوال شهر رمضان الكريم.

- توزيع شنط رمضان قبل حلول الشهر الكريم وذلك في ضوء المشاركة المجتمعية لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ووزع الطلاب بنطاق حى الأربعين بمحافظة السويس كميات من الشنط التي تحتوى على المواد الغذائية (سكر – زيت – أرز – دقيق – عدس – فول – مكرونة – تمر).

-تغطية جميع الجوانب ( الدينية - التقنية - القانونية - رأي الشارع) وذلك عن طريق تصوير فيديوهات مع بعض الائمة لمعرفة رأي الدين في قرصنة المحتوى وكذلك مع خبير أمن معلومات لتوعية الأفراد عن خطورة استخدام المحتوى المقرصن و مع رجال القانون لمعرفة أحكام القانون المصري عن القرصنة و كذلك مع الطلاب في الجامعة والمواطنين في الشارع لمعرفة ارائهم في قرصنة المحتوى.

-تصوير فيديوهات للتعريف بقرصنة المحتوى و أخطار القرصنة على شركات الإنتاج و أشهر المواقع المُقرصنة وأشهر القوانين التي اصدرتها الدول للتصدي لأخطار القرصنة.

-إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " وقناة على موقع "يوتيوب " لتعريف الأشخاص بالحملة و توعيتهم بخطورة سرقة المحتوى الإبداعي من خلال نشر معلومات خاصة بالحملة.