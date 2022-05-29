محافظ مطروح يشيد بدور اللجنة الشرعية لبحث تعويضات أهالي رأس الحكمة الجديدة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن دور اللجنة الشرعية المكلفة لبحث الموقف الشرعي والقانوني لجميع المستحقين للتعويضات المقررة للمضارين في موقع إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة من الأهالي، ووضع حلولا ميسرة لوصول الحق لمستحقيه وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وذلك خلال لقائه مع كلا من الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح رئيس اللجنة الشرعية، والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ولفيف من العمد والمشايخ أعضاء اللجنة.

حل نزاعات مدينة رأس الحكمة

وأكد محافظ مطروح، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية خلال لقائه بهم في مكتبه، على الدور الوطني للجنة المكلفة، والتي جرى التصديق عليها لحل المنازعات الخاصة في مدينة رأس الحكمة وما يستجد من أعمال في ذات الشأن، استكمالا لقرار محافظ مطروح رقم 61 لسنة 2018.

وأوضح المحافظ أن أعمال اللجنة الشرعية تجري بالتعاون مع مجلس عمد ومشايخ مطروح، وأنهم لا يدخرون جهدا في سرعة إنهاء النزاعات الخاصة بالتعويضات وتحقيق التوافق شرعا وقانونا.

تعويضات مدينة رأس الحكمة الجديدة

وتجرى عملية حصر تعويضات المضارين في مدينة رأس الحكمة الجديدة بحصر الأراضي منها المزروعة والمغروسات الموجودة بها، من أشجار الزيتون والتين، والأراضي التي تزرع موسمي الشعير والقمح، وحصر البيوت التي يقيمون بها، وآبار مياه الشرب، وتقدير ذلك من خلال اللجنة المختصة، تمهيدا لصرف التعويضات لهم.

إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة

وبدأت أعمال الإنشاءات في مدينة رأس الحكمة الجديدة، في المرحلة الأولى بإنشاء طريق ساحلي على ساحل المدينة، والعمل على تمهيد مواقع الأراضي التي سيقام عليها المشروعات المختلفة من خلال الشركات المنفذة.