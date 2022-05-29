محافظ الإسكندرية في «الشيوخ»: ننفذ خطة لتحويل المحافظة إلى مزار سياحي عالمي

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن إعداد مشروع متكامل لتطوير المحافظة، ووضعها على الخريطة السياحية فى العالم، لتتحول إلى مزار عالمي، موضحاً أنه من المقرر افتتاح المتحف الروماني بعد تطويره خلال أشهر بحضور سفراء ووفود أجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، اليوم، وخُصص الاجتماتع لمناقشة الاقتراح برغبة مقدم من النائب سامح صلاح الشيمي بشأن إعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية، وطرح أعضاء اللجنة تساؤلات حول خطة تطوير الإسكندرية فى ضوء تطوير محافظات مصر بوجه عام.

وتحدث محافظ الإسكندرية عن تطوير شارع فؤاد، فى إطار مبادرة تجميل الإسكندرية والحفاظ على الهوية التراثية والبصرية لها، لافتا إلى أن شارع فؤاد من أقدم شوارع العالم، وتجب استعادة هويته بعد غياب النسق الحضاري عنه خلال السنوات الماضية.

مسلم: يجب الحفاظ على النسق الحضاري للإسكندرية

وأكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على ضرورة الاهتمام بكل أنواع السياحة في الإسكندرية لأنها تعد من أقدم المدن فى العالم.

وأشار «مسلم» إلى أهمية تطوير الطرق الرئيسية، لتسهيل حركة المواطنين، فضلا عن أهمية الحفاظ على النسق الحضاري للإسكندرية، لما تحمله من ثقافات مختلفة تمتد لعصور عديدة عبر التاريخ.

وخاطب «مسلم»، وزارة الثقافة لتخصيص الاعتمادات اللازمة لإعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية، في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح الشيمى، ووعد محافظ الإسكندرية بتوفير الأرض اللازمة للمكتبة.

محافظ الإسكندرية: لا مساس بالمباني الأثرية

وتساءل النائب محمود القط أمين سر اللجنة البرلمانية، حول ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من تعرض بعض المباني الآثرية للهدم في الإسكندية.

ورد اللواء محمد الشريف قائلا: لا داعى للإنصات لما يثار عبر السوشيال ميديا، لاسيما أن بعض الأمور غير حقيقة، ولا يوجد تكسير أو هدم لمباني أثرية، لكننا نعمل على استعادة الهوية البصرية والمعمارية للبيوت السكندرية وبالأخص فى الشوارع والميداين التراثة ومن بينها شارع فؤاد.

جهود التطوير والحفاظ على الهوية البصرية بالمحافظة

واستطرد اللواء محمد الشريف قائلا: نعمل على ملف الحفاظ على الهوية البصرية فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووقعنا اتفاقا مع الجامعة الألمانية وبعض المتخصصين فى هذا المجال، كما نرى أن التاكسى الأصفر يعد أحد المكونات البصرية للمحافظة ما يستلزم الحفاظ عليه.

وأوضح المحافظ أنه جاري العمل حاليا على إصدار شكل موحد لبوابات شواطىء الإسكندرية، والإنتهاء من أعمال التطوير بالكورنيش.

وتابع قائلا: لدى خطة لتحويل محافظة الإسكندرية إلى مزار سياحي عالمي، لاسيما أنها تضم أثارا قبطية ويونانية ورومانية وجميعها تعود إلى حقب زمنية مختلفة، فضلا عن أن تطوير السياحة الداخلية داخل المحافظ حتى لا تنحصر فى أشهر الصيف، بل تمتد خلال العام بالكامل.

وشدد محافظ الإسكندرية على استصدار قرار بمنع سير مركبات التوك توك التي يتراوح عددها من 150 إلى 200 ألف فى 23 شارعا رئيسيا، لحين الإنتهاء من حل هذه المشكلة واستبدالها بالسيارات الفان.

وقال «الشريف»: «نعمل على زيادة الوعى لدى المواطن بأهمية التطوير في المحافظة دون الجور على حق أى مواطن أو مصدر رزقه، سواء العاملين على مركبات التوك توك أو الباعة الجائلين ونعمل على تنظيم وافتتاح أسواق مؤهلة لاستيعابهم وتحقق فرص عمل ومكسب مادي لهم فى إطار قانوني».

تطوير شواطىء الإسكندرية

وتساءل النائب طارق تهامى عضو اللجنة عن إمكانية الإعلان عن شواطىء جديدة فى شرق وغرب محافظة الإسكندرية لتخفيف الضغط داخل المدينة، خاصة فى فصل الصيف.

وعقب محافظ الإسكندرية قائلا: «هناك تطوير فى المنطقة وشواطىء جاهزة لطرحها للمستثمرين الجاديين»، مبينا أن المحافظة نجحت خلال العام الماضي فى زيادة نسبة الإيرادات من الشواطىء بنحو 70 مليون جنيه عن السابق، بفضل تطوير الخدمة ودخول مسثمرين جدد.

الشريف: بحر الإسكندرية ملك كل المصريين

وطالب النائب محمد البنا عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بضرورة الاهتمام بملف المواني السياحية لاستقبال بواخر سياحية، كما تساءل عن محطة الركاب البحرية، وطالبت الدكتورة سهير عبد السلام بضرورة تفعيل القوى الناعمة وإصدار كتيبات تعريفية بأهمية الإسكندرية ونشرها عالميا.

وعقب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قائلا: المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة تعمل على الإنتهاء من التطوير أولا بأول، وبحر الإسكندرية ملك كل المصريين وراعينا تنظيم عمل الأندية التى تخص عددا من النقابات، وإلزامها بدفع المستحقات المتأخرة لخزانة الدولة.

ولفت إلى أن سعر تذكرة دخول الشواطىء تتراوح من 5 جنيهات إلى 25 جنيها، فضلا عن وجود شواطىء مجانية للمصطافين.

تطوير مؤاني الإسكندرية

وأكمل اللواء الشريف حديثه قائلا: نعمل جاهدين في ملف تطوير موانئ الإسكندرية، ونستقبل كل 20 يوما تقريبا من 3 إلى 5 آلاف سائح ترانزيت ونعمل فى الفترة القادمة على تقديم برامج لجذبهم سياحيا بحيث تزيد مدة تواجدهم إلى 3 أو 4 أيام داخل المحافظة، الأمر الذي سيفعل وجودنا ضمن الخريطة السياحية العالمية.

وشدد على أن مواني الإسكندرية تقوم بتصدير صناعات مصرية بنسبة تتراوح من 65 إلى 70 %.

وطرحت النائب سها سعيد وكيل اللجنة تساؤلات حول الخريطة الاستثمارية للمحافظة، فيما أكد محافظ الإسكندرية أن هناك مجمعات صناعية سيتم افتتاحها قريبا في المحافظة، فضلا عن 4654 مصنع تعمل بكامل طاقتها فى منطقتي برج العرب والعامرية.

ووعد المحافظ ببحث إشكالية سير سيارات النقل ودخولها وخروجها من المحافظة خلال فترتي ذهاب وإياب الموظفين من أعمالهم.