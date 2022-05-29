جامعة القاهرة تناقش دور الإعلام العربي في دعم قضايا الإصلاح السياسي

قال الدكتور محمد منصور هيبة، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، إن الإصلاح السياسي يتطلب توافر ثلاثة عناصر، وهي الإرادة السياسية والوعي المجتمعي، بالإضافة إلى المناخ الذي يسمح بتحقيق ذلك، مؤكدا أن توجهات القيادة السياسية في الفترة الأخيرة ودعوتها للحوار الوطني باستمرار يوفر بيئة تساعد على تحقيق الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أهمية استخدام الباحثين أدوات ومناهج ونظريات بحثية جديدة، ما يساهم في ارتقاء مستوى البحث العلمي.

العوادلي: الباحثون مطالبون باستخدام نظريات بحثية جديدة تلائم الفضاء الإلكتروني

جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي لكلية الإعلام جامعة القاهرة، الذي افتتحته الدكتورة سلوى العوادلي، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ظهر اليوم، تحت عنوان «دور الإعلام العربي في دعم قضايا الإصلاح السياسي»، وذلك لمناقشة البحوث المتعلقة بدور الإعلام العربي في دعم قضايا الإصطلاح السياسي.

مستشار رئيس جامعة القاهرة: الدعوة لحوار وطني يوفر بيئة للإصلاح السياسي

تضمنت الجلسة عددًا من البحوث التي اهتمت بالدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في التنمية المستدامة، منها بحث جماعي شارك فيه عدد من الباحثين، وانتهت نتائجه إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي الأكثر استخدامًا من قبل المبحوثين لمتابعة فعاليات الأحداث المتعلقة بالتنمية المستدامة، يليها المواقع الإلكترونية الإخبارية في المركز الثاني، ثم المحطات الإذاعية في المركز الثالث، وحظيت المجالات السياسية باهتمام المبحوثين الأكبر بمتابعتها في المؤتمرات السياسية الشبابية.

كما تطرقت نتائج البحوث الخاصة بالجلسة إلى أنه من أهم أسباب حرص المبحوثات على زيارة المواقع الإخبارية قيام تلك المواقع بالتحديث المستمر، فضلا عن توفير بعض الخدمات التفاعلية بشكل بسيط، بالإضافة إلى احتلال موقع «تويتر» للمركز الثالث من حيث أهمية المنصات الاجتماعية في دول الخليج، فأوصت النتائج بضرورة الاهتمام بتفعيل شبكات التواصل الاجتماعي في دعم الحراك السياسي، إضافة إلى ثبوت أهمية دور المواقع الإخبارية في تشكيل المعرفة السياسية للمرأة المصرية تجاه القضايا المصرية.

وفي ختام الجلسة، أشادت الدكتورة سلوى العوادلي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بتنوع الأدوات البحثية، مُطالبة الباحثين بضرورة استخدام نظريات جديدة تلائم الفضاء الالكتروني، حيث أن العديد من النظريات المستخدمة في الأبحاث تقليدية وقديمة كالمجال العام والغرس الثقافي والمسؤولية الاجتماعية، داعية باقي كليات الإعلام في مصر إلى تنظيم سيمنار علمي واقتراح نظريات جديدة تصلح للتطبيق في مصر والمجتمعات العربية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يُقام خلال يومي 29 و30 مايو 2022، بعنوان «تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير»، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، وإشراف الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، وتقام بالمشاركة والتعاون البحثي مع الجمعية الدولية للاتصال ICA، حيث يشارك في المؤتمر باحثو وخبراء الإعلام والسياسة والاقتصاد من مصر والمنطقة العربية، من دول تونس والجزائر والعراق ويضم المؤتمر حوالي 90 بحثا من دول مختلفة، لمناقشة دور الإعلام في جهود التنمية المستدامة من خلال 7 محاور رئيسية ومن خلال 12 جلسة بحثية.