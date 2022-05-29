اليوم.. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الـ27 بكلية الإعلام جامعة القاهرة

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة و الدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الإعلام، اليوم، المؤتمر العلمي الدولي الـ 27 بعنوان «تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير»، وذلك خلال يومي 29 و30 مايو الجاري، بحضور عدد من قيادات الإعلام بكبرى المؤسسات الإعلامية، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المؤتمر يناقش تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة

وتبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة وحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، والدكتورة وسام نصر أمينة عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

مشاركة 100 باحث وخبير مصري وعربي وأجنبي

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الإعلام يُمثل آلية فعالة في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك إحداث التغيير داخل المجتمعات وتطويرها، بجانب كونه كأداة للتواصل بين صناع القرار والمواطنين أيضا، فضلاً عن أنه يلعب دورًا جوهريًا في عرض الحقائق والمعلومات الخاصة بخطط ومبادرات التنمية في مختلف المجالات والتوعية بها ودعمها ومساندتها والتسويق لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

الخشت: الإعلام يمثل آلية فعالة في تحقيق التنمية المستدامة

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، إن مؤتمر الكلية الـ27 يُعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية للاتصال التي تُعد من أقدم الجمعيات العلمية المعنية بعلوم الإعلام والاتصال، لافتا إلى أن المؤتمر سيحظى بمشاركات متميزة من الأكاديميين والباحثين أو خبراء مصريين وعرب وأجانب فى الإعلام والسياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع.