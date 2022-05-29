الشوربجي: لن نلغي أي إصدار صحفي.. حقوق العاملين بالمهنة خط أحمر

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه أنشأ عند توليه المنصب لجانا للخروج بدراسات من أجل اتخاذ قرارات سليمة، مبينا أن هناك فرق كبير بين إلغاء المؤسسة الصحفية والدمج، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء أي إصدار موجود، موضحا أنه تولى المنصب وهناك 54 إصدارا وحاليا يوجد 55 إصدارا، حيث أنشا إصدارا لبوابة السيارات في الأهرام، مبينا أنه يتم زيادة الإصدارات إذا كانت تخدم القارئ.

تفعيل موقع إلكتروني للمؤسسات المدمجة

وأضاف «الشوربجي»، خلال استضافته في برنامج «لقاء خاص»، مع الإعلامي أحمد الطاهري، الذي يُعرض على شاشة «Extra News»، مساء اليوم الأحد، أنه يدمج المؤسسات ويفعل موقع إلكتروني، حيث تم دمج «الكواكب» و«طبيبك الخاص» ومجلة «حواء» في إصدار مطبوع واحد.

حقوق العاملين في الصحافة خط أحمر

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: «المؤسسات الصحفية قائمة وليست للبيع وهي إحدى القوى الناعمة للدولة المصرية، هي كدة وهتستمر كدة، ليه المؤسسات الصحفية متركز معاها حاليا؟.. عشان فيه جماعة بتهاجم أي إصلاح قالوا المؤسسات الصحفية القومية انتهت وماتت، ودلوقتي بتتهاجم عشان فيه مسارات إصلاح، وهم ضد أي مشروع قومي لأن أي مشروع قومي بينال هجوم، هدف المؤسسات القومية التثقيف والتنوير ولا يقاس بالربح والخسارة، الهيئة الوطنية تعمل لاستمرار المؤسسات الصحفية في التثقيف والتنوير، المؤسسات الصحفية غنية بالإمكانيات البشرية، وهم الأصول الثابتة اللي هنستغلها من أجل استمرار المؤسسات الصحفية والحفاظ على الصحافة المصرية، بوصل رسالة طمأنينة لجموع العاملين بالصحف، حقوق العاملين بالصحافة خط أحمر».