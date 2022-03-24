عدد قديم من «الكواكب» يكشف عمر نادية الجندي الحقيقي: 82 عاما

كعادته يخطئ موقع موسوعة المعلومات الإلكترونية «ويكبيديا» في سرد تفاصيل أعوام وأعمار ميلاد الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة، وهذه المرة كان مع الفنانة الكبيرة نادية الجندي، إذ ذكر الموقع أنها وُلدت في عام 1946، أي أن عمرها 76 عاما.

نادية الجندي ابنة مقاول كبير في الإسكندرية

العام الذي وُلدت فيه الفنانة نادية الجندي كشفته مجلة «الكواكب» الشهيرة، والتي تعد أقدم مجلة فنية في الوطن العربي، في أحد أعدادها عام 1958، حينما نشرت تقريرا صغيرا عن الوجه الجديد نادية عبد السلام الجندي، والتي اختيرت ضمن ملكات جمال الربيع لعام 1958.

نادية الجندي تهوى الرياضة وتحب الرجل خفيف الدم

وتحت عنوان «فتاة الغلاف»، نشرت المجلة تفاصيل وبيانات نادية الجندي مدون عليها نادية عبد السلام الجندي، 18 عاما، ما يعني أن عمرها الآن 82 وليس 76 عاما.

تلميذة في مدرسة محرم بك للبنات، ووالدها هو عبد السلام الجندي المقاول بالإسكندرية، وهي تلميذة بالتوجيهية، وتهوى الرياضة، خصوصا ركوب الدراجات والسباحة.

وبحساب

نادية الجندي لعبت أول بطولة لها في فيلم بمبة كشر

واختيرت نادية الجندي لتشارك في فيلم جميلة بوحريد، حيث لعبت دور مجاهدة جزائرية، بحسب المجلة.

وذكرت المجلة، أن نادية الجندي تنوي الالتحاق بالمعهد العالي للتمثيل بعد نيل التوجيهية، ويعجبها فى الشباب رجولته ولباقته وخفة دمه.

نادية الجندي ظهرت لأول مرة في السينما من خلال «جميلة بوحريد»

أول بطولات نادية الجندي الدرامية كان مسلسل «الدوامة» مع الفنان محمود ياسين، وهو العمل الذى تم عرضه في عام 1973.

أما عن أول بطولة سينمائية كان بعد عام قدمت أول بطولة سينمائية في فيلم «بمبة كشر».

ولقبت نادية الجندي بـ«نجمة الجماهير»، في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن حازت أفلامها إعجاب الجمهور، وكان من أبرز تلك الأفلام «مهمة في تل أبيب» و«خمسة باب» و«الباطنية» و«حكمت فهمي» و«48 ساعة في إسرائيل».