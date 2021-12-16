الوطنية للصحافة تعلن تغييرات في بعض قيادات المؤسسات القومية

اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، اليوم، بحضور أعضاء الهيئة وأمين عام الهيئة، لاتخاذ بعض القرارات الخاصة بالمؤسسات القومية.

وقررت الهيئة في اجتماعها بحسب بيان عنها منذ قليل، ما يلي:

قرارات الهيئة الوطنية للصحافة

- تعيين هبه الله صادق سيد صادق، رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، بدلاً من أيمن فتحي توفيق، استكمالاً لمدة رئاسة مجلس الإدارة المتبقية.

- الموافقة على مد خدمة إياد أبوالحجاج لمدة 6 أشهر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، ومد خدمة إبراهيم أبو كيلة بمؤسسة دار التحرير لمدة عام، ومد خدمة أحمد عطية صالح، رئيس تحرير اللواء الإسلامي لمدة عام.

المؤسسات الصحفية

- وافقت الهيئة، على تعيين محمد وديع عبد السميع غزي نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، عضوا بمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، بدلاً من محمد جنة لبلوغه سن المعاش، استكمالاً للمدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة.

كما ناقشت الهيئة، عدد من الدراسات الخاصة باستغلال بعض الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية، من ضمنها مشروع مؤسسة أخبار اليوم، لإقامة مستشفى تعليمي استثماري بمدينة 6 أكتوبر، واقتراح استغلال بعض الأصول الأخرى غير المستغلة للمؤسسات الصحفية.