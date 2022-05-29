حياة كريمة: 100% نسبة إنجاز المشروعات ببرج العرب في الإسكندرية «صور»

كشفت مؤسسة حياة كريمة نسب إنجازات مشروعات المبادرة، التي تم تحققيها على أرض الواقع، في إطار العمل المتواصل للمبادرة الرئاسية، مشيرة إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، موضحة أن متابعة تنفيذ المشروعات التي يجري العمل بها بنطاق المركز أسفرت عن إنجاز عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة، كالصحة والتعليم إلى جانب مجمع الخدمات الذي تم إنجازه بنسبة 100% وكذلك مركز شباب أبو صير.

مبادرة حياة كريمة بقرى الريف المصري

كانت «حياة كريمة» مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لها نصيب كبير من المرحلة الأولى بالمبادرة، التي تهدف في المقام الأول إلى تطوير مستوى الحياة بقرى الريف المصري، على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة، وتقديم خدمات لائقة وتوفير الحياة الكريمة لهم، في مختلف المجالات، منها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في برج العرب بالإسكندرية

وأعلنت المبادرة نسب الانتهاء من مشروعتها في مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، إذ تحقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنَّه ما زال العمل متواصلًا في المحافظة، وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

الانتهاء من 100% من مجمع الخدمات ومبنى الشؤون الاجتماعية

وأشارت المؤسسة، إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في مركز برج العرب، المدرج ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 100% من أعمال مشروع مجمع الخدمات، 100% من أعمال مبنى الشؤون الاجتماعية، 100% من أعمال مركز شباب أبو صير، 95% من أعمال مدرسة العزايم، و90% من أعمال رافع المياه.