سفير مبادرة «حياة كريمة»: النوبة محل الاهتمام في الفترة الحالية

قال مصطفى زمزم، سفير مبادرة حياة كريمة، إن مبادرة «لمصر» أطلقت منذ 3 شهور بالبدء في تشكيل فريق مجلس استشاري كبير من رؤساء أقسام الأطفال؛ ليتم من خلالها عمل مسح طبي شامل لكل أطفال المدارس، وتم ذلك بدعم كبير من القطاع الخاص والمصرفي، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا وفحص جميع الطلاب؛ لتقديم الخدمات الصحية للمرضى من عمليات وتسليم علاج.

تدريب الأطباء داخل محافظة قنا

وأضاف «زمزم» في حواره مع الإعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، ببرنامج «صباح الورد» على «TEN»، أن المبادرة تشمل أيضا تدريب الأطباء داخل محافظة قنا وتم الوصول لتدريب نحو 500 طبيب، وهو إنجاز كبير بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب الأطفال، لافتا إلى مبادرة «عنيك في عنينا»، التي يتم تنظيم نحو 4 قوافل طبية أسبوعيا؛ للكشف على كل المواطنين المستهدفين من مشاكل أمراض المياه البيضاء والزرقاء وزرع القرنية، ومستمرة لاستكمال الـ1500 قرية المستهدفة.

افتتاح أول مصنع للسجاد اليدوي والكلين

وأوضح سفير مبادرة حياة كريمة، أن إطلاق مراكز الاستدامة تأتي لتدشين المشروعات الاقتصادية لتمكين المرأة وبدأت في محافظة الفيوم بافتتاح أول مصنع للسجاد اليدوي والكلين، ويتم العمل حاليا على نقل الأنوال لمنازل الأسر المعيلة، مضيفا: انتقلنا بهذه الفكرة لمركز البدرشين في الجيزة وافتتحنا مراكز لتعليم حرف المنسوجات اليدوية، وهذا بالإضافة لمشروع مراكب الصيد الذي بدأ في بعض قرى قنا والدقهلية المرحلة المقبلة، هي تسليم أكثر من 30 مركبًا في الدقهلية الشهر القادم وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن.

وأكد سفير مبادرة حياة كريمة، أن النوبة هي محل الاهتمام في الفترة الحالية، كل 6 شهور يتم إنشاء 6 مراكز في أسوان لإحياء الحرف اليدوية والتراثية وتثبيت هذه الحرف وتطويرها بأفضل وسائل التكنولوجيا.