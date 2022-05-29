«حياة كريمة» تبدأ إعادة تجهيز العقار المنهار في سوهاج

قالت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، إنه سيتم البدء في إعادة تجهيز العقار المنهار بمركز المنشاة خلال 48 ساعة، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

التبرع بالأجهزة الكهربائية للأسرة المنكوبة

كما أضافت فريدة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النائب عاطف كعربان تبرع بالأجهزة الكهربائية كلها للأسرة المنكوبة.

تفاصيل الواقعة.. مصرع طفلتين

جدير بالذكر أن الواقعة ترجع إلى صباح أمس أول عندما إنهار أحد العقارات بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، لينتقل على الفور اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، واللواء نائب المدير لقطاع الجنوب واللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب ومدير إدارة الحماية المدنية، ومأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ البري لمكان العقار المنهار.

وتبين أن المنزل مكون من طابقين بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 40 مترًا، ملك «أشرف. ن. م. ع»، 49 سنة، عامل، ويقيم بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وقد لقيتا طفلتيه «رضا. أ. ن.م»، 10 سنوات، طالبة بالمرحلة الابتدائية وشقيقتها الرضيعة «أمنية. أ. ن .م. ع» البالغة من العمر عام، مصرعهما تحت الأنقاض.

منح الأسرة وحدة سكنية وتعويض من التضامن

وتم منح الأسرة المنكوبة وحدة سكنية بمساكن السماكين لحين تجهيز مسكنهم مرة أخرى بالإضافة لصرف 10 آلاف جنيه تعويض من التضامن الاجتماعي و1750 جنيها إعاشة.

دفن الجثتين وتقديم العزاء للأسرة

قالت رئيس مركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج إنه تم دفن الجثتين عقب استخراجهما من تحت الأنقاض، واستخراج تصريح الدفن مباشرة قبل الانتقال للمسكن الجديد، كما قدمت خالص تعازيها للأسرة المنكوبة.