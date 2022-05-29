فيفي عبده ترقص على أنغام «بنت الجيران»: «من فرح آية مدحت العدل»

نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديد لها، وهي ترقص على أنغام مهرجان «بنت الجيران» لعمر كمال وحسن شاكوش، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت: «من فرح آية مدحت العدل وعمر شطا ألف مبروووك ربنا يسعدهم ويوفقهم يا رب».

الجمهور لـ فيفي عبده: «بنحبك يا فيفي»

وانهالت التعليقات على المقطع الذي نشرته فيفي عبده، وعلق الجمهور لها: « بنحبك يافيفي».

فيفي عبده في مسلسل « شغل عالي»

وتألقت الفنانة فيفي عبده خلال السباق الرمضاني 2022 بمسلسل شغل عالي، والذي شاركها فيه البطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داوود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وروجت فيفي عبده للمسلسل قبل عرضه، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «مساء الفل من مصر أم الدنيا، انتظرونا إن شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022، أنا وحبيبتي النجمة شيرين رضا ومجموعة كبيرة من النجوم والمخرج مرقس عادل».