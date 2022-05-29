أستاذ بالأزهر: فهم تشريع الإسلام بخصوص الأسرة سبب «سوداوية» في المجتمع

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن هناك فهم خاطئ للتشريع الإسلامي الخاص بالأسرة، ما سبب سوداوية نراها في المجتمع الآن، موضحًا أن الأم أساس الأسرة المصرية، والحديث على أن معاقبة المرأة على دورها البيولوجي بإهانتها وحرمانها من الميراث، جاء نتيجة هذا الفهم الخاطئ، فالله عز وجل، أوصى على المرأة أكثر من الوالد، كما أن القرآن الكريم، أكد ضرورة توجيه الشكر للأم على الدور الإيجابي التي تقوم به.

الله جعل دستور كامل خاص للمرأة في القرآن الكريم وعلينا تطبيقه

أضاف «فؤاد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، من تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الفهم الخاطئ للتشريع الإسلامي، هو الذي يوقع الناس في مصائب مثل سب الأم وإهانة المرأة وحرمانها من الميراث، ويقدم صورة فوتوغرافية غير صحيحة عن الشريعة الإسلامية، فالله سبحانه وتعالى جعل دستور كامل خاص للمرأة في القرآن الكريم وعلينا تطبيقه، فهناك سورة كاملة باسم النساء في القرآن، لافتًا إلى أن القضية ليست في التشريع وإنما في فهمه.

الدراما بها كثير من الأعمال الهادفة

وأشار أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إلى أن الدراما بها كثير من الأعمال الهادفة، ويجب أن تهتم بقضايا الأسرة لحل أزمتها ، مشددًا على ضرورة اتحاد الخطاب الديني مع الخطابات الأخرى لخروج الدولة المدنية الحديثة بشرط عدم تعدي الثوابت الموجودة في المجتمع، منوهًا بأن الجميع متفق على الدولة المدنية ولكن هناك ثوابت فلا يمكن أن يتم مساواة شهادة المرأة بالرجل في جميع الموضوعات، كما أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع التعدد كان أمر مباح وليس واجب.

الزواج نفسه ليس واجب وإنما أمر مباح

وأردف الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن الزواج نفسه ليس واجب وإنما أمر مباح، ومن يلجأ للتعدد يأخذ برخصة التعدد دون السبب والشرط المرافق له وهذا أمر خاطئ، فالتعدد يجب أن يرفق بالعدل، والله سبحانه وتعالى يقول: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، مشيرًا إلى أن التشريع ليس به عيب، وإنما العيب في فهمه ونحن بحاجة لثقافة الوعي اولًا، ونقول للمسلم قبل المسيحي افهم دينك أولًا وخذ منهج الله متكامل ولا تأخذ شيء وتترك أخر، وعند تشريع قانون يجب أن يكون متوافق مع شرع الله.