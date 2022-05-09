جمعيات حقوق المرأة.. تعرف على سبب رفض سعد لمجرد الغناء في مصر

«الشعب المصري يشاور وأنا أغني، وأنا مشتاق للجمهور المصري»، بهذه الكلمات علق الفنان المغربي سعد لمجرد، حينما سئل في برنامج تريندنج عن سبب عدم إحيائه للحفلات الغنائية في مصر طيلة السنوات الخمس الماضية، رغم شعبيته الجارفة فيها.

سعد لمجرد لم يغنِ في مصر منذ عام 2017

علمت «الوطن» أن السبب وراء عدم موافقة لمجرد على إحياء الحفلات في القاهرة، هو عدد من جمعيات حقوق المرأة اللاتي أقمن من قبل حملة ضده حين ما أعلن إمكانية إحيائه حفلات بالقاهرة بسبب اتهامه في أكثر من قضية تحرش واغتصاب.

كشف مصدر لـ«الوطن»، أن لمجرد لن يحيي مطلقا حفلات غنائية في القاهرة بالتحديد لصعوبة إقامة الحفل في ظل وجود حملات من تلك الجمعيات ضده، ولكن يمكن تنظيم حفلات له في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والساحل الشمالي.

«لمجرد» كان قد طرح مؤخرا أغنية دويتو جديدة مع الفنانة اللبنانية إليسا بعنوان من أول دقيقة قدمها باللهجة المصرية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب وهو الديو الأول الذى يجمع إليسا مع رامي جمال.

سعد لمجرد يشدو مع إليسا بـ من أول دقيقة

كما أن لمجرد يستعد خلال الأيام المقبلة، لتسجيل عدد من الأغنيات المصرية الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته المصرية الأولى التي طرحها العام الماضي بعنوان «عدى الكلام» والتي كتبها ولحنها الفنان أمير طعيمة وعزيز الشافعي.