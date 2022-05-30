بدء تنفيذ رقمنة أرشيف نجيب سرور خلال أيام

أعلنت دار صفصافة للنشر تفاصيل التعاون مع أسرة الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور، في تنفيذ مشروع أرشفة وتوثيق ورقمنة الأرشيف الشخصي للشاعر الراحل، على أن يبدأ تنفيذ خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتأسيس متحف يضم متعلقات الشاعر الكبير في مسكنه الكائن بالجيزة.

ودعا محمد البعلي، مدير دار صفصافة إلى المشاركة في التطوع، مؤكدًا في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أنه تم فتح باب التطوع للراغبين في الانضمام لجهود رقمنة وفهرسة الأرشيف الشخصي والمكتبة الشخصية للكاتب الراحل.

رقمنة مقتنيات نجيب سرور

وأضاف: «نقدر نجيب سرور، ولأن الشغل أكبر من هذه الجهود الشخصية أطلقنا تطبيقا عبر الانترنت لاستقبال طلبات الراغبين في المشاركة في تنفيذ المشروع تطوعا، وسيتم اختيار مجموعة من المتقدمين بعد معرفة قدر مناسب من المعلومات ومدى جديتهم في الرغبة في المشاركة»

وتابع: «سيتم تنفيذ المشروع داخل شقة نجيب سرور، لأن ابنه فريد رفض خروج أي ورقة أو مخطوطة تخص نجيب سرور خارج البيت، ولأن العمل تطوعي سيتم التنسيق مع المتطوعين لختيار الأوقات المناسبة لهم بهدف للوصول إلى أفضل نتيجة».

وكان فريد سرور، نجل الشاعر الراحل نجيب سرور قد أعلن في منتصف مايو 2022، فتح باب التطوع للراغبين في الانضمام لجهود رقمنة وفهرسة الأرشيف الشخصي والمكتبة الشخصية لوالده نجيب سرور، تمهيدا لتحويل شقته الكائنة بمحافظة الجيزة إلى متحف يضم أعمال ومقتنيات الشاعر الراحل.

وقال فريد نجيب سرور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نعلن عن فتح باب التطوع للراغبين في الانضمام لجهود رقمنة وفهرسة الأرشيف الشخصي والمكتبة الشخصية للكاتب المصري العظيم نجيب سرور».

نجيب سرور شاعر ومخرج وممثل وكاتب وهو مولود بقرية إخطاب مركز أجا محافظة الدقهلية لأسرة ريفية في عام 1932، سافر في الخمسينات إلى روسيا لدراسة الإخراج المسرحي وعاد بعد ذلك ليلتحق مرة أخرى بأسرة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل أيضا بالتمثيل والإخراج في أكثر من عمل مسرحي وتوفي في 24 أكتوبر 1978.