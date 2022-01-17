دفن أرملة نجيب سرور بجواره في الدقهلية.. والعزاء بجمعية «محبي الشيخ إمام»

أعلن فريد نجل الشاعر الراحل نجيب سرور انتهاء تشييع جثمان والدته الروسية الكساندرا «ساشا» ، أرملة الشاعر الراحل بعد أداء صلاة الجنازة عليها اليوم الاثنين في قرية اخطاب بمركز أجا في الدقهلية.

وأضاف فريد نجيب سرور في تصريح خاص لـ «الوطن»: «نفذت وصية أمي اليوم بنقل جثمانها إلى قرية أخطاب، مسقط رأس والدي لدفن جثمانها بجوار جثمانه┌، مشيرا إلى تعاون العائلة معه في إنهاء مراسم الدفن إكراما لوالديه.

تفاصيل تشييع جثمان أرملة نجيب سرور

وأضاف أحمد البيومي، ابن عمة الشاعرنجيب سرور، أنه جرى تشييع الراحلة بعد أداء صلاة الجنازة على جثمانها، بمشاركة أفراد من العائلة وأهل إخطاب ومحبي نجيب سرور، لافتا إلى أنه جرى دفن الجثمان في قبر السيدات المجاور لقبر الرجال المدفون فيه نجيب سرور.

عزاء أرملة نجيب سرور بالقاهرة

وتابع «البيومي» أنه من المقرر أن يقيم فريد نجيب سرور عزاء والدته غدا الاثنين في مقر جمعية محبي الشيخ إمام أمام وزارة الأوقاف بالقاهرة بعد صلاة المغرب.

وكان فريد نجيب سرور أثار أمس مسألة اعتناق والدته الإسلام عقب رحيل والده في السبعينات، ردا على ما تردد عن إمكانية دفنها باعتبارها على ديانة غير الإسلام مع والده وفي مقابر المسلمين، وأعلن أن والدته حاصلة على شهادة من الأزهر تفيد باعتناقها الإسلام.

وكان فريد سرور أعلن السبت الماضي عن وفاة والدته بمنشور حزين على موقع «فيس بوك» قال فيه: «أمي الحبيبة، العظيمة ألكساندرا نجيب سرور رحلت اليوم 15 يناير 2022 إلى العالم الآخر، والآن بعد 44 سنة من الفراق ارتمت في حضن رجلها وحبيبها، عظيم مصر زوجها نجيب سرور وهما الآن يرقصان ويضحكان ومعهما شهدي أخي الحبيب».