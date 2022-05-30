خالد عباس: الانتهاء من تطوير طريق الساحل الشمالي في 15 يونيو

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن تطوير طريق الساحل الشمالي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيكون طريقا على أعلي مستوى، لافتا إلى أن هناك طريق خدمة خاص لخدمة القرى، وسيتم استكماله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن المهندسين في الهيئة الهندسية قاموا بضغط البرامج الزمنية لإنجاز طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية لينتهوا منه بداية من 15 يونيو ليتم الانتهاء من الطريق حتى محور الضبعة، «التطوير الكبير في منطقة الساحل الشمالي جاء لمنع الحوادث التي كانت تحدث من قبل».

منع المقطورات من طريق مارينا

وأوضح أنه سيجري منع عربات النقل والمقطورات الكبرى دخول طريق مارينا وحتى الطريق الجديد، لكنهم سيستخدمون الطريق الجنوبي بمدينة العلمين، «كان فيه شكاوي كتير على طريق الساحل، وسيكون على نفس مستوى الطرق بالقاهرة والجيزة، وحطينا في بعض المناطق نيوجيرسي اللي بتفصل الطريق السريع عن طريق الخدمة والفتحات».

الجزيرة الوسطى

واستطرد: «لسه شغالين على كل أعمال الأسفلت وبدأنا بالعمل في الجزيرة الوسطي، وأصبحنا في مراحل التشطيبات النهائية لطريق الساحل الشمالي وهتبدأ الحارات تبان، والناس وهي طالعة على الساحل هتشوف المستوى والتطوير الكبير اللي حصل والكورنيش والمنطقة الترفيهية، والكورنيش هيكون متاح لكل الناس».

وأكد أنه قد تم فتح الموقع للمصريين بالخارج، اليوم، في مرحلة جديدة لبيت الوطن، «دي المرحلة الثامنة، وطرحنا 3 الآف قطعة أرض للمصريين بالخارج ووحدات سكنية مختلفة لكل مشروعات الوزارة، والمول التجاري بمنطقة الفسطاط طرحنا جزء منه في بيت الوطن».

وتابع: «جزء من مخطط الوزارة تطوير القاهرة القديمة، ولن نترك القاهرة وسنعيدها كما كانتو صندوق التنمية الحضارية شغال في حديقة الفسطاط وهي منسق الحديقة، ومنطقة مصر القديمة ستكون متنزه كبير على أعلي مستوى بداخل القاهرة، والمدابغ القديمة اتشالت».