«تعمير الساحل الشمالي»: طريق سيوة الخرساني يساهم في تنمية الواحة

أعلن اللواء آمون مرتضى أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، عن تكثيف جهود مختلف الوزارات والهيئات التي تساهم في إنجاز القطاع الثالث من المشروع العملاق الجديد ازدواج طريق مطروح سيوة الصحراوي، بنظام الرصف الخرساني بالطرق الحديثة، بتكلفه 420 مليون جنيه، ويمتد القطاع بطول 50 كم، وهو عبارة عن ثلاث حارات مرورية خرسانية بعرض 11.25 متر من الكيلو 100 اتجاه سيوة وحتى الكيلو 150، مما يساهم في التنمية الاقتصادية للواحة بتسهيل نقل البضائع والمنتجات الزراعية الزيتون والتمور والملح والمياه المعدنية وغيرها، وتنشيط حركة السياحة الأجنبية والداخلية من مختلف مدن ومحافظات مصر.

تضافر الجهود من مؤسسات الدولة

وحول جهود الجهات الحكومية لمشروع ازدواج طريق سيوة مطروح، قال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هيئة العمليات سهلت التصديقات والتنسيقات اللازمة لبدء المشروع، كما نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال تفتيش الأرض من مخلفات الحروب والألغام لكامل مسار الطريق، وجهات أخرى ساهمت في تسهيل استخراج التصاريح وإزالة المعوقات بمسار المشروع، ومتابعة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب المستمرة لتذليل العقبات ومعوقات المسار منذ بدء المشروع.

مشروع رصف طريق سيوة مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن طريق سيوة مطروح كان عبارة عن حارة واحدة وبه تكسير وحفر عديدة، ولا يصلح لسير السيارات التي تنقل البضائع ذات الحمولات الكبيرة، مثل الملح الخام التي يتم نقله من المناجم إلى خارج محافظة مطروح، ووجه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بازدواج الطريق الصحراوي سيوة مطروح والذي يبلغ طوله 320 كم، ويربط بين واحة سيوة ومدينة مرسى مطروح، ورصفه بالخرسانة لكي يتحمل سيارات النقل الثقيل.

وكلف وزارة الإسكان والتعمير بإنشاء المشروع بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، وجرى تقسيمة على عدة مراحل كل مرحلة 50 كم، وانتهى جهاز تعمير الساحل الشمالي من ازدواج 100 كم، وجاري العمل في الـ50 كم الثالثة، من خلال عدة شركات تقوم بالتنفيذ ومتابعة من مهندسين الجهاز بالتنسيق مع محافظة مطروح.