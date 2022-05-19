الغرف السياحية: الساحل الشمالي والعلمين قبلة السياح العرب خلال الصيف

قال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية ان الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة سيكونان أحد أهم المدن الجاذبة للسياح العرب وبخاصة الإماراتيين خلال الموسم الصيفي، جنبا إلى جنب مع كل من القاهرة والجيزة والغردقة، لافتا إلى أن دول الخليج العربي ستكون الأكثر إرسالا للسياح إلى مصر خلال الشهور المقبلة.

مشاركة مصر بمعرض (ATM) كانت ناجحة

وأضاف لـ«الوطن» أن المشاركة المصرية بالملتقى العربي للسياحة والسفر (ATM) الذى أقيم بإمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري كانت ناجحة وشهدت اعلان العديد من شركات السياحة التابعة للدول العربية على تسيير أعداد جيدة من الرحلات لمصر خلال النصف الثاني من العام الجاري.

إجازات نهاية العام الدراسي

وأشار إلى انه من المتوقع ان ترتفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية بداية من إجازات انتهاء العام الدراسي، لافتا إلى أن السياح السعوديين والإماراتيين والكويتيين والقطريين والبحرينيين سيكونون الأكثر تواجدا في مصر خلال الصيف، موضحا أن مؤشرات الحركة الوافدة لمصر من دول الجزائر والمغرب وتونس لم تظهر معالمها حتى الآن.

وكان محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن إجازات نهاية العام الدراسي بالعديد من الدول العربية سترفع من نسب الإشغال بفنادق ومطاعم القاهرة الكبرى بداية من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن مؤشرات الحجوزات تؤكد وجود زيادات في أعداد السياح السعوديين الوافدين إلى مصر خلال الشهور المقبلة، موضحا أن العاصمة المصرية القاهرة تعتبر واحدة من أهم المدن التي يفضل السياح العرب زيارتها.