«قوتنا الناعمة.. محطات فنية في حياة الجوكر حسن حسني».. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قوتنا الناعمة.. محطات فنية في حياة الجوكر حسن حسني»، وأكد التقرير أن الراحل بدأ حياته الفنية في ستينيات القرن الماضي، في المسرح الذي صدّر للفن عمالقة وعباقرة في التمثيل وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومي والحديث.

بدايته الفنية كانت مسرحية مدرسية

الفنان حسن حسني هو فنان استثنائي، كان وجوده يمثل مؤشرا لنجاح العمل بخبرته والاسم الذي حفره عبر سنوات من الجهد، ويوافق اليوم ذكرى رحيله، حيث وُلد في التاسع عشر من يونيو عام 1936م في حي القلعة وكانت بدايته في مدرسة الرضوانية حيث قدم دور أنطونيو في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلال هذا الدور على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية.

قدم 168 فيلما وشارك في بطولة 120 مسلسلا

وفي السينما، كانت بداية الفنان حسني بمشاركته في دور صغير في فيلم الكرنك عام 1975م ولكنه حصل على دور أكبر في فيلم سواق الأتوبيس للمخرج عاطف الطيب عام 1982م وبعدها استعان به الطيب في عدد من أفلامه، وقدم عبر مسيرته الفنية 168 فيلما، كما شارك في بطولة 120 مسلسلا أبرزها رحيم وعفاريت السيالة وزينب والعرش ويضم أرشيفه الفني 28 عرضا مسرحيا، أهمها «حزمني يا».