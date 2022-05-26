أحمد حلمي: رحيل الفنان حسن حسني عمل فراغ كبير للجيل كله

كشف الفنان أحمد حلمي، خلال لقائة ببرنامج «the insider» بالعربي، عن كواليس تعاونه مع الراحل حسن حسني.

أحمد حلمي: حسن حسني كان بيلعب كل أشكال الأدوار

وقال أحمد حلمي: «الفنان حسن حسني عمل فراغ كبير للجيل كله، كان لوحدة مدرسة، كان بيلعب كل أشكال الأدوار، ميغلاش على ربنا، في أفلام كانت بتتبني من أولها عشان هيكون فيها حسن حسني، والدور كان بيكبر ويزيد لو عم حسن حسني وافق عليه».

وأضاف «حلمي»: «وجود دور حسن حسني في زكي شان، لم يكن بهذه المساحة، لكن اختلف عندما قبل الدور، معاك كوميديان لا من سنك ولا عمرك لكن بيشيلك، كان وقتها هو الجراند الذي بيشيل النجوم».

أحمد حلمي يتصدر شبك التذاكر بـ«واحد تاني»

فيلم واحد تاني

ويتصدر الفنان أحمد حلمي حاليا شباك التذاكر؛ إذ يحتل المركز الأول بفيلمة الجديد «واحد تاني»، الذي طرح في دور العرض بموسم عيد الفطر.