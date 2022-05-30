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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سائحة تركية في المسجد الأقصى (فيديو)

كتب:

محمد الليثي
10:38 ص | الإثنين 30 مايو 2022
اعتقال السائحة التركية

اعتقال السائحة التركية

نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلية، لسائحة تركية في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المُحتلة. 

ويظهر المقطع اقتياد شرطة الاحتلال للسائحة التركية إلى خارج المسجد بالقوة. 

مسيرة الأعلام

يذكر أنّ مدينة القدس المحتلة شهدت تصعيدًا من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين نظموا مسيرة الأعلام السنوية التي تتجه نحو الأقصى، مرورًا بشوارع القدس، في استفزاز واضح للفلسطينيين، ما أدى إلى مواجهات تسببت في إصابات للفلسطينيين، إضافة إلى اعتقال العديد. 

موجة من التصعيد

وشهدت الشهور الأخيرة تصعيدًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، شملت تشديدات أمنية في التعامل مع الفلسطينيين، تمثل في تنفيذ اعتقالات يومية واقتحامات وتفتيش للمنازل بشكل يومي، وفي إطار إحدى العمليات العسكرية استشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين الفلسطينية في 11 مايو الحالي.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011