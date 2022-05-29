  الخارجية تدين اقتحام جماعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانتها لسماح السلطات الإسرائيلية باقتحام جماعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وحذرت الوزارة، في بيان صحفي، من مغبة هذه التطورات التي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

الخارجية: المسجد الأقصى وقف إسلامي خالص للمسلمين

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المسجد الأقصى وقف إسلامي خالص للمسلمين، وضرورة وقف أية انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس وكافة مقدساتها وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

الخارجية تطالب السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤوليتها

وطالب السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي والتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر المسلمين.