قوات الاحتلال تطلق النار صوب المزارعين والصيادين جنوب وغرب غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، النار صوب الأراضي الزراعية، شرقي بلدة القرارة، جنوب قطاع غزة، وتجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال غرب غزة، فيما لم يسفر إطلاق النار عن إصابات.

وأمس الأحد، أُصيب شاب فلسطيني بحروق، بسبب قنبلة صوتية، فيما أُصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

مسيرة سيارات في جنين دعما للفلسطينيين في القدس المحتلة

كما شهدت «جنين»، ومخيمها، مسيرة سيارات، رافعة للأعلام الفلسطينية، دعما للفلسطينيين في القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، أدانت منظمة «التعاون الإسلامي»، إقدام آلاف المستوطنين المتطرفين على اقتحام «المسجد الأقصى المبارك»، بدعم وحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وتنظيمهم «مسيرة الأعلام»، العنصرية والاستفزازية في القدس المحتلة.

«التعاون الإسلامي»: التصعيد يشكل تحديًا سافرًا لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء

وقال الأمين العام لـ«التعاون الإسلامي»، حسين إبراهيم طه، إن التصعيد الخطير يشكل تحديًا سافرًا لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخة للقرارات والمواثيق الدولية، محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذه الاعتداءات.

وشهدت مدينة القدس المحتلة في وقت سابق، العديد من المواجهات بين الشبان الفلسطينيين من جهة والمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك.

من جانبها، نشرت صفحة «بيت لحم- ساحة المهد»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا نادرة للصحيفة الفلسطينية الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، وقالت في تعليق على الصورة: «المناولة الاولى للشهيدة شيرين أبو عاقلة بالقدس المحتلة 1979».

وفي 11 مايو الجاري، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبو عاقلة، أثناء تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية، مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.