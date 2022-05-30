تطهير مصرف «كيتشنر» بنطاق ثلاث محافظات بتمويل من الاتحاد الأوروبي

اشهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مراسم التوقيع على 3 بروتوكولات تعاون لتحديد الأطر العامة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروع تطهير مصرف كتشينر، بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبي قدرها 8 ملايين يورو، حيث تتضمن المشروعات إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث.

وقع على البروتوكولات من وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

خطط التعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة

وقال اللواء محمود شعراوي، أن هذا المشروع الهام يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصارف الأخرى، بما يساهم في تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف في 182 قرية بالمحافظات الثلاث والبالغ عددهم 11 مليون مواطن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتولى مسئولية مكون المخلفات الصلبة بالمشروع والذي يتضمن القيام بمجموعة من التدخلات الاستثمارية ورفع التراكمات التاريخية، وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة، وإعادة تأهيل وبناء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل، والجراجات لخدمة المراكز الواقعة بنطاق المصرف باستثمارات قدرها 34.5 مليون يورو بمحافظة كفر الشيخ و 18.5 مليون يورو بمحافظة الغربية و20 مليون يورو بمحافظة الدقهلية.

إعادة تأهيل 13 جراجا بالمراكز والمدن الوقعة على المصرف

وأضاف «شعراوي»، أن هذا المشروع الهام يهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات التنموية المستدامة وعلى رأسها رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل من خلال إعادة تأهيل عدد 13 جراجا بالمراكز والمدن الوقعة على المصرف، ودعم المحافظات بمعدات لجمع المخلفات ونقلها إلى المحطات الوسيطة أو مصانع المعالجة والتدوير في 11 مركز ومدينة، وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة ثابتة لنقل المخلفات بما يساهم في رفع كفاءة معدات الجمع والنقل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه من بين مستهدفات المشروع أيضاً رفع كفاء منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات من خلال إنشاء عدد 7 مصانع للمعالجة وتدوير المخلفات، بما يسهم في الحد من كمية المرفوضات التي يتم دفنها لتصل إلى 30% من إجمالي المخلفات المتولدة يوميا، من خلال تعظيم الاستفادة من المخلفات المجمعة بالعمل على استغلال أكبر قدر من مواد إعادة التدوير، بالإضافة إلي إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات RDF، بجانب إنتاج السماد العضوي، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل عدد 2 من المقالب العمومية من أجل العمل علي خلق وسط بيئي وصحي ملائم للمواطنين وتحويل المواقع إلي مساحات يمكن استغلالها في إقامة الأنشطة المجتمعية أو الاقتصادية.

وقدم اللواء محمود شعراوي الشكر للسيد رئيس الجمهورية على الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بالمحافظات، وكذا المتابعة الدورية لرئيس مجلس الوزراء لكافة برامج المنظومة الجديدة والتي ستبلغ تكلفتها 12 مليار جنيه.

خطة لتنمية قدرات العاملين بوحدات إدارة المخلفات الصلبة

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم وضع خطة لبناء قدرات المحافظات وتنفيذ برامج تدريب لتنمية قدرات العاملين بوحدات إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم إنشاء وحدة لإدارة المخلفات بالدقهلية بجانب وجود وحدتين للمخلفات من قبل في محافظتي الغربية وكفر الشيخ، حيث يسهم وجود تلك الوحدات في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع والانتهاء من جميع المشروعات المقرر تنفيذها في التوقيتات الزمنية المحددة خاصة في ظل الأهمية التي توليها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية للانتهاء من المشروع وإتاحة كمية المياه الصالحة للاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة .

وقدم اللواء محمود شعراوي الشكر لفريق العمل بالوزارة والمحافظات الثلاث على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية حتى وصلنا إلى توقيع البروتوكولات للبدء في تنفيذ المشروعات.

مشروع تطهير مصرف كتشنر يحقق مردودا تنمويا شاملا

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع تطهير مصرف كتشنر، يعد من أهم المشروعات التي تحقق مردودا تنمويا شاملا، حيث يبلغ طوله 69 كيلو متر مربع، ويعبر ثلاث محافظات هي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، وهو ما يعكس المبدأ الثالث في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يهدف للترويج لقصص مصر التنموية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع يحقق أهداف تنموية عدة من خلال الحفاظ على الموارد المائية، والبيئة، كما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويعزز التنمية الزراعية، لاسيما في ظل سعيها لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، والعمل الجاد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيدة بالتعاون الوثيق والجهد المبذول على مدار السنوات الماضية بين فرق العمل من وزارة التعاون الدولي والتنمية المحلية والمحافظات الثلاثة وشركاء التنمية «الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي».

وأشارت إلى الجهود المشتركة بين وزارتي التعاون الدولي والتنمية المحلية في العديد من المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية، من بينها مشروع تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي، ومشروع تطهير مصرف كتشنر، وعدد كبير من المشروعات التي تأتي في إطار رؤية الدولة التنموية، موجهة الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفريق عمل الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر.

ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، عملت من خلال اللجنة الفنية الخاصة بالمشروع، والتي ضمت ممثلين من كافة الوزارات المعنية وهي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائي، والتنمية المحلية، وكذلك شركاء التنمية، لدراسة كافة الأمور الفنية ومناقشة جوانب المشروع وتبادل الرؤى ووجهات النظر، للوصول للشكل الأمثل لتنفيذ المشروع بما يحقق الفائدة القصوى من التمويلات التنموية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

408 ملايين يورو لتمويل المشروع في المحافظات الثلاث

وتبلغ قيمة تمويل المشروع 408 ملايين يورو، بواقع تمويل تنموي بقيمة 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة 8 ملايين يورو للمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، وتمويل آخر بقيمة 69 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فضلا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لصالح المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته.

ومن جانبه قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن هذا المشروع كان حلم لأهالي المحافظة وباقي المحافظات الأخرى التي سينفذ بها وسيحقق مصلحة ملايين المواطنين، مضيفاً أن هناك جزء مشترك مما سينفذ من مشروعات مع المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.

وأضاف نور الدين: «أتمنى سرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة خاصة إقامة مصانع تدوير المخلفات والتي ستساهم في حل جزء من المشكلة الحالية»، كما أشاد المحافظ بجهود وزيري التنمية المحلية والتعاون الدولي للخروج بهذا المشروع إلى النور وتحقق حلم أبناء القرى المستهدفة.

كما أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن هذا البرتوكول كان نتاج مجهود كبير في التعاون بين المحافظة والوزارتين والبنك الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة التركيز على وضع آليات للمتابعة والتقييم عقب التنفيذ، للوصول إلى الهدف المنشود.

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن سعادته بتوقيع البروتوكول والإعداد للبدء في تنفيذ المشروعات المستهدفة، مشيرا إلى أن المشروع يساهم في تحقيق أهداف للتنمية المستدامة والتي تشمل الصحة الجيدة، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، ومجتمعات محلية مستدامة من خلال المشاركات التي تحقق الأهداف.

وقدم خالد حمزة مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة الشكر لوزير التنمية المحلية على دعم هذا المشروع المهم للمحافظات المصرية، معرباً عن تمنياته بسرعة تنفيذ المشروعات على أرض المحافظات، كما نقل ماركو ميجليورللي مدير التعاون الاقتصادي بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تحيات وتقدير السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لوزيري التنمية المحلية والتعاون الدولي، معرباً عن تطلع الاتحاد للعمل مع الوزارتين لتنفيذ المبادرات والمشروعات الجارية ، وأكد دعم الإتحاد الأوروبي لهذا المشروع الرائد بكافة مراحله المختلفة من التصميم والتنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية النتائج على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل استعداد الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ .