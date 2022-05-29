وزير التنمية المحلية: شركات أوروبية تبحث تنظيم رحلات مسار العائلة المقدسة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنَّ المحافظات الثمانية التي يمر بها مسار العائلة المقدسة استكملت بنود تطوير خط مسار العائلة المقدسة حتى نقدم لمصر وشعبها وللعالم أجمع واحدة من أهم المعالم التراثية بل والإنسانية المتصلة بشعوبنا جميعاً، مؤكّدا أنَّه تمّ استكمال وتأهيل وضع خط المسار وإعداده للزيارة والبرامج السياحية الدولية.

التواصل مع المستثمرين

وأوضح وزير التنمية المحلية في تصريحات له، أنَّه يتمّ التواصل مع المستثمرين إذ طلبنا ممن يرغب منهم في الاستثمار داخل نقاط معينة بتقديم كل التفاصيل والأنشطة، لافتًا إلى أنَّ بعض شركات السياحة في أوروبا بدأت تبحث عن تنظيم رحلات إلى مسار العائلة المقدسة، مؤكّدًا أنَّ مصر جاهزة لاستقبال وفود السياحة من كل دول العالم وما تمّ بذله من أعمال تطوير لـ25 نقطة في مسار العائلة المقدسة هو إنجاز لهذا العمل الهام.

25 نقطة مسار للعائلة المقدسة

وأشار إلى أنَّ مسار رحلة العائلة المقدسة يضم 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كم ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، إذ يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وأوضح أَّن اهتمام الدولة بمتابعة جهود المحافظات المختلفة المعنية بتطوير نقاط المسار دليل على احترام مصر لتاريخها وللتراث الإنساني الذي يمثله خط مسار العائلة المقدسة، الذي يقدم صورة مصر كما هي دائماً، في أبهى صورها نموذجا للتعايش مع التاريخ والثقافة والحضارة والديانات و المبادئ النبيلة التي قدمتها للعالم أجمع.

ووجه شعراوي، التحية لكل من استكمل كل التكليفات الصادرة للمحافظات الثمانية، وما أسهمت به المحافظات من خططها الاستثمارية لاستكمال الأعمال بجهودها الذاتية، وما قدمته محافظة البحيرة من موازنتها الخاصة التي بلغت 55 مليون جنيه ودعم وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار.