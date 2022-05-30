«الإسكان» تنتهي من تنفيذ مبنى بريد مدينة أخميم الجديدة: مساحته 583 مترا

صرح المهندس مصطفي هارب مساح، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، بأنَّه تمّ تسليم مقر مبنى بريد جديد بالمجاورة الأولى بمدينة أخميم الجديدة لمسئولي هيئة البريد تسليماً إدارياً عقب الانتهاء من تنفيذه تمهيداً لتشغيله لخدمة المواطنين

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة أنَّ ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة البريد، وحرصاً من جهاز المدينة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رئيس سوهاج الجديدة يوجه بالمتابعة الدورية للمبنى الجديد

وتفقد ومرافقوه مكونات مبنى البريد للاطِّلاع على الخدمات التي سيقدمها المقر الجديد للمواطنين، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية لما يتم الانتهاء من تنفيذه من مشروعات خدمية وتسليمها للجهات المسئولة عن التشغيل.

583 مترا مساحة مبنى البريد

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ المشروع في وقت قياسي وبأعلى جودة لخدمة أهالي المدينة، لافتاً إلى أنَّ مساحة المشروع 583 مترًا مسطحًا.

وأكّد أنَّ جهاز مدينة أخميم الجديدة سيسعى جاهداً لاستكمال كل الخدمات بأنحاء المدينة تباعاً، مشيراً إلى أنَّه تمّ وجارٍ تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الأخرى لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.