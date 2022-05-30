رئيس التحرير

محمود مسلم

مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النرجس في مدينة السادات

كتب:

ايمن حمزة
10:08 ص | الإثنين 30 مايو 2022
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة السادات سيستكمل يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورات «3، 4، 5» بحي النرجس في مدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية، طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3

وأوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1 إلى 100، يوم الثلاثاء 30/8/2022، والقطع من 101 إلى 200، يوم الأربعاء 31/8/2022، والقطع من 201 إلى 300، يوم الخميس 1/9/2022، والقطع من 301 إلى 400، يوم الأحد 4/9/2022، والقطع من 401 إلى 500، يوم الإثنين 5/9/2022، والقطع من 501 إلى 600، يوم الثلاثاء 6/9/2022، والقطع من 601 إلى 700، يوم الأربعاء 7/9/2022، والقطع من 701 إلى 800، يوم الخميس 8/9/2022، والقطع من 801 إلى 900، يوم الأحد 11/9/2022، والقطع من 901 إلى 1000، يوم الإثنين 12/9/2022، والقطع من 1001 إلى 1074، يوم الثلاثاء 13/9/2022، وأضاف أنه سيجري تخصيص يومي الأربعاء 14/9/2022، والخميس 15/9/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الثالثة.

تسليم القطع بالمجاورة 4

وتابع: «سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4، من 1 إلى 100، يوم الأحد 18/9/2022، والقطع من 101 إلى 200، يوم الإثنين 19/9/2022، والقطع من 201 إلى 300، يوم الثلاثاء 20/9/2022، والقطع من 301 إلى 400، يوم الأربعاء 21/9/2022، والقطع من 401 إلى 500، يوم الخميس 22/9/2022، والقطع من 501 إلى 600، يوم الأحد 25/9/2022، والقطع من 601 إلى 700، يوم الإثنين 26/9/2022، والقطع من 701 إلى 800، يوم الثلاثاء 27/9/2022».

 

وأوضح أن القطع من 801 إلى 900، سيجري تسليمها يوم الأربعاء 28/9/2022، والقطع من 901 إلى 953، سيتم تسليمها يوم الخميس 29/9/2022، وتخصيص يومي الأحد 2/10/2022، والإثنين 3/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الرابعة.

تسليم القطع بالمجاورة 5

واستكمل: «سيتم تسليم القطع بالمجاورة 5، من 1 إلى 100، يوم الثلاثاء 4/10/2022، والقطع من 101 إلى 200، يوم الأربعاء 5/10/2022، والقطع من 201 إلى 300، يوم الأحد 9/10/2022، والقطع من 301 إلى 400، يوم الإثنين 10/10/2022، والقطع من 401 إلى 500، يوم الثلاثاء 11/10/2022، والقطع من 501 إلى 600، يوم الأربعاء 12/10/2022، والقطع من 601 إلى 700، يوم الأحد 16/10/2022، والقطع من 701 إلى 707، يوم الإثنين 17/10/2022، وتخصيص يومي الثلاثاء 18/10/2022، والأربعاء 19/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الخامسة.

 

اقرأ المزيد:

 الإسكان تتابع مشروعات «قنا الجديدة» و«غرب قنا»: نتابع العمل لتنمية الصعيد

جولات لمسؤولي الإسكان بالمدن الجديدة.. وتوجيهات بتكثيف العمالة والالتزام بالجودة

 وزير الإسكان يستعرض التجربة العمرانية في لقاء مع السفير العماني

عقب مد الفترة.. آخر مهلة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن «درة الوادي»

الإسكان: ننفذ أكبر خطة بناء في تاريخ مصر لدعم التنمية الاقتصادية
بقلم ايمن حمزة