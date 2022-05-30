مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النرجس في مدينة السادات

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة السادات سيستكمل يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورات «3، 4، 5» بحي النرجس في مدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية، طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3

وأوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1 إلى 100، يوم الثلاثاء 30/8/2022، والقطع من 101 إلى 200، يوم الأربعاء 31/8/2022، والقطع من 201 إلى 300، يوم الخميس 1/9/2022، والقطع من 301 إلى 400، يوم الأحد 4/9/2022، والقطع من 401 إلى 500، يوم الإثنين 5/9/2022، والقطع من 501 إلى 600، يوم الثلاثاء 6/9/2022، والقطع من 601 إلى 700، يوم الأربعاء 7/9/2022، والقطع من 701 إلى 800، يوم الخميس 8/9/2022، والقطع من 801 إلى 900، يوم الأحد 11/9/2022، والقطع من 901 إلى 1000، يوم الإثنين 12/9/2022، والقطع من 1001 إلى 1074، يوم الثلاثاء 13/9/2022، وأضاف أنه سيجري تخصيص يومي الأربعاء 14/9/2022، والخميس 15/9/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الثالثة.

تسليم القطع بالمجاورة 4

وتابع: «سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4، من 1 إلى 100، يوم الأحد 18/9/2022، والقطع من 101 إلى 200، يوم الإثنين 19/9/2022، والقطع من 201 إلى 300، يوم الثلاثاء 20/9/2022، والقطع من 301 إلى 400، يوم الأربعاء 21/9/2022، والقطع من 401 إلى 500، يوم الخميس 22/9/2022، والقطع من 501 إلى 600، يوم الأحد 25/9/2022، والقطع من 601 إلى 700، يوم الإثنين 26/9/2022، والقطع من 701 إلى 800، يوم الثلاثاء 27/9/2022».

وأوضح أن القطع من 801 إلى 900، سيجري تسليمها يوم الأربعاء 28/9/2022، والقطع من 901 إلى 953، سيتم تسليمها يوم الخميس 29/9/2022، وتخصيص يومي الأحد 2/10/2022، والإثنين 3/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الرابعة.

تسليم القطع بالمجاورة 5

واستكمل: «سيتم تسليم القطع بالمجاورة 5، من 1 إلى 100، يوم الثلاثاء 4/10/2022، والقطع من 101 إلى 200، يوم الأربعاء 5/10/2022، والقطع من 201 إلى 300، يوم الأحد 9/10/2022، والقطع من 301 إلى 400، يوم الإثنين 10/10/2022، والقطع من 401 إلى 500، يوم الثلاثاء 11/10/2022، والقطع من 501 إلى 600، يوم الأربعاء 12/10/2022، والقطع من 601 إلى 700، يوم الأحد 16/10/2022، والقطع من 701 إلى 707، يوم الإثنين 17/10/2022، وتخصيص يومي الثلاثاء 18/10/2022، والأربعاء 19/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الخامسة.