 الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون «قادرون باختلاف»

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشرة أعضاء من مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

قانون ذوي الإعاقة

وأبدى غالبية النواب موافقتهم على التعديلات المقدمة، فيما أبدى النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اعتراضه بسبب عدم إرسال مشروع تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة دعاء عريبي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ليتم مناقشته بالتوازي مع التعديلات المقدمة من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية.

وبحسب بيان، فإن فلسفة التعديلات المقدمة تكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكّن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مجلس الشيوخ

كما تستهدف التعديلات تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، ولفت إلى تعديل مسمى القانون من (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) ليكون (صندوق قادرون باختلاف) تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وينقل مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، مع تشكيل مجلس أمناء يتولى رسم سياسات الصندوق، وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة ينعكس إيجابياً على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما توسع مشروع القانون في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتتيجية الوطنية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالموافقة على مشورع القانون، للمساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.

من جانبه قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤسسات الدولة دعمت بشكل كبير ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم فئة مجتمعية كبيرة، لها مساهمة في الناتج القومي.

ووجَّه السباعي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه العظيم بهذه الفئة، التي أصبح لها الدعم الكامل.

وتابع: «لا نريد أن تكون المسميات عبئًا على الإنسانية فى عصر جديد من التمكين كفل عشرات الحقوق والمكاسب بعد أن شهدت مصر في الآونة الأخيرة، خاصة في السنوات الماضية، تقدمًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة».

واستطرد: «من حق ذوي الهمم أن نهدف إلى زيادة فهم قضاياهم والعمل على حلها وتقدير إنسانيتهم».